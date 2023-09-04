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فيديو متداول يكشف مفاجأة عن "حقيبة مدرسية" في حادث دهس طفل

فيديو
الطفل
أ أ
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غريب، لحادث صدم طفل يحمل حقيبة مدرسية على أحد الطرق- لم يستدل على الدولة التي وقع بها-.


دهس طفل

وأظهر الفيديو الطفل يحاول عبور الطريق لكن سيارة مسرعة دهسته بشكل مروع الأمر الذي أبعده عدة أمتار عن السيارة نتيجة الصدمة العنيفة.


لكن كانت المفاجأة في نجاة الطفل، حيث نهض وأكمل سيره وكأن شيئًا لم يكن، فيما توقف المارة حول الطفل لفحصه دون أن يصيبه أذى، فيما أشار البعض أن الحقيبة المدرسية كانت سببًا في حماية الطفل بشكل كبير.

على جانب آخر، أثار مقطع فيديو ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، والذي أظهر مراهقَيْن في الثانوية قد دخلا في تشابك عنيف بالأيدي.



فيديو لمراهقين بسلطنة عمان:


وبحسب ما تم تداوله يظهر في مقطع الفيديو شابان يرتديان الزيّ الخليجي الأبيض.

 وقاما الشابان بتوجيه عشرات اللكمات لبعضهما البعض وسط أحد قاعات الدرس، حسب ما زعم ناشرو المقطع.

حقيقة مقطع الفيديو:


وعقب تداول مقطع الفيديو تبيّن أنه غير دقيق، حيث إنه ليس حديثاً ولم يتمّ تصويره في مدارس السلطنة في الفترة الأخيرة.

كما تداول البعض ما يُشبه البيان التوضيحي من وزارة التربية والتعليم جاء في نصّه: “تابعت المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة مسقط الموضوع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مقطع الفيديو الذي يظهر فيه شجار بين طالبين في إحدى مدارس المحافظة”.

وبحسب البيان المتداول: " تود المديرية التوضيح بأن المقطع قديم، يعود لسنوات سابقة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة آنذاك وفقاً للائحة شؤون الطلبة".

 وتنوه المديرية بضرورة توخي الدقة في نقل الأخبار وعدم نشر الشائعات والله ولي التوفيق.

فيما أوضح بعض رواد مواقع التواصل أن الحساب الرسمي لوزارة التربية والتعليم بسلطنة عُمان” على تويتر و”الحساب الرسمي للمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط” على ذات المنصّة، لم يشيرا لهذا البيان المتداول.

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