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فقد الماء فتوضأ دون أن يبحث أو يسأل عنه.. ما حكم طهارته؟

صالح الفوزان
الشيخ صالح الفوزان
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أجاب الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء عن سؤال وجه له من قبل احد الأشخاص يسأل عن حكم وضوئه دون أن يبحث عن الماء أو يسأل عنه.

حكم وضوء من فقد الماء ولم يسال عنه:اضافة اعلان

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : " أنه فقد الماء فتيمم وصلى الفرض دون أن يبحث عن الماء أو يسأل عنه وذلك أنه كان في مزدلفة واستيقظ لصلاة الفجر فوجد الماء لا يكفيه وهو ومن معه من النسوة فتيمم وصلى".

وجاء الرد من الشيخ الفوزان : "أن صلاته غير صحيحة لأن الماء موجود في مزدلفة وأنه لم يسأل فلذلك لابد من إعادة هذه الصلاة لأنه صلى بغير طهارة ".

الوضوء  لمن أجرى عملية جراحية:

وفي وقت سابق كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم الصلاة بدون وضوء أو تيمم لمن أجرى عملية جراحية.

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن من أجرى عملية جراحية وخرج من التخدير وأراد الصلاة وهو يستطيع أن يتيمم ويتوضأ فلا تصح صلاته.

يصلي حسب حاله:

وأضاف أنه لابد للإنسان حتى وهو مريض أن يتوضأ للصلاة، وإن عجز يتمم، أما إن كان عاجزًا عن الوضوء وعن التيمم وخشي خروج الوقت، فليصلِّ حسب حاله.
وأشار إلى أنه طالما أن أهل المريض معه وبجواره ويستطيع الحركة فهو لا يعجز عن التيمم على الأقل، وإذا كان الماء موجودًا وهو قادر على الحركة فليتوضأ أما إذا شق عليه الوضوء، فليتمم.

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