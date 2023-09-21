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صحيفة تواصل الالكترونية

فضيحة على متن الخطوط الأمريكية.. هذا ما حدث مع فتاة داخل مرحاض الطائرة

طائرة
طائرة
أ أ
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عثرت فتاة أمريكية على هاتف ملصق في المرحاض بطريقة خفية لتصوريها أثناء وجودها على متن طائرة في رحلة جوية.

تصوير فتاة أمريكية في مرحاض طائرة:اضافة اعلان


وكانت عائلة قتاة في الولايات المتحدة، قد كشفت عن حادثة حصلت مع ابنتها على متن رحلة جوية تابعة للخطوط الأمريكية.

وبحسب بيان للعائلة تناقلته وسائل إعلام، فإن الفتاة البالغة من العمر 14 عاما، اكتشفت جهاز "iPhone" مثبت على الجزء الخلفي من مقعد المرحاض على متن رحلة جوية قادمة من شارلوت بولاية نورث كارولينا، إلى بوسطن في يوم 2 سبتمبر الجاري.

وأوضحت العائلة أن أحد أفراد طاقم الطيران وضع الهاتف لتصوير الفتاة.

كما بينت أيضا أن أحد أفراد الطاقم طلب من الفتاة استخدام حمام الدرجة الأولى، مضيفة أن أحد أفراد الطاقم دخل قبل الفتاة البالغة مباشرة إلى الحمام، وأخبرها أن المقعد مكسور ولكن لا داعي للقلق بشأن ذلك، ثم دخل مرة أخرى إلى الحمام بعد مغادرتها.

وتابعت الأسرة في بيانها: "لقد تركت هذه الأحداث ابنتنا والعائلة بأكملها في صدمة وانزعاج شديدين".

وفي التفاصيل أيضا أنه بعد استخدام المرحاض، أدركت الفتاة أنه تم لصق جهاز "iPhone" محجوب إلى حد كبير في الجزء الخلفي من مقعد المرحاض، لتسجيلها على ما يبدو.

 وقد قامت الفتاة بالتقاط صورة لذلك بهاتفها الخاص قبل مغادرة الحمام.

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