فضحته الكاميرات.. فيديو متداول للص داخل أحد مساجد الكويت.. ماذا فعل؟

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تداول نشطاء على مواقع التواصل وثق مقطع فيديو التقطه كاميرا مراقبة، والذي وثق قيام أحد الأشخاص بسرقة أحذية من داخل أحد المساجد بالكويت.



لص داخل مسجد بالكويت:

سرقة سيارة في وضع التشغيل:

ويظهر الفيديو لحظة قيام لص بسرقة حذاء وقبعة من مسجد في نهار رمضان وتحديدا يوم 31 مارس بالكويت.وعبر مقطع الفيديو المتداول يؤكد أحد الأشخاص، وهو يشير إلى اللص الذي كان يرتدي ثوبا أبيض: شف هذا دش بدون كبوس الحين يطلع لابس الكبوس، شف قاعد يطالع ولبس ومشى وكأنه معجب به".في سياق آخر أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق، لحظة قيام لص بسرقة سيارة بعدما تركها صاحبها في وضع التشغيل.وبحسب الفيديو، فقد ظهر شاب وهو ينزل من سيارته بعدما ركنها أمام عمارة.وبمجرد ابتعاده خطوات معدودة، سارع اللص بركوب السيارة وقام بقيادتها والفرار بها في لمح البصر.كما أظهر مقطع الفيديو الشاب وهو يعود مسرعا محاولا اللحاق باللص، دون جدوى.من جهته نوه صاحب السيارة، إلى أنه سافر من مكة إلى الرياض حتى يقدم على وظيفة وتعرض لسرقة سيارته التي فيها جميع الإثباتات وسيرته الذاتية.