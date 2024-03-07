غواص يعثر على 200 ساعة "أبل" ويوجّه رسالة لأصحابها

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عثر غواص من ولاية إلينوي الأمريكية على حوالي 200 ساعة "أبل ووتش" من قيعان البحيرات، موجهًا تحذيرًا لأصحابها: لا تذهبوا للسباحة مع أحزمة الساعات الأصلية.

قال داريك لانجوس، وهو غواص في "بورت بارينجتون" يكسب رزقه باستخدام جهاز الكشف عن المعادن لاستعادة الأشياء المفقودة من المياه في بحيرة تشاين أو ليكس في إنديانا، إنه عثر على حوالي 200 ساعة أبل ذكية أثناء الغوص.

وأضاف، أن جميع الساعات تقريبًا ملحقة بها أحزمتها الأصلية.

وأشار إلى أنه تم تعيينه للعثور على بعض الساعات، بينما عثر على ساعات أخرى أثناء غوصه.





الاحتفاظ بالساعات لإعادتها لأصحابها



وأوضح أنه يحتفظ بكل ما يجده في الماء على أمل إعادته إلى أصحابه، بحسب وكالة "يو بي آي".وتابع: "لم أقم ببيع أي شيء، بما في ذلك خاتم كارتييه المصنوع من الذهب الأبيض، إلا إذا قمت بإعادته إلى المالك".علاوة على الساعات الذكية، ذكر لانجوس أن هناك أشياء أخرى كثيرًا ما يجدها تحت الماء وتشمل الهواتف الذكية والخواتم والمجوهرات والنظارات الطبية.