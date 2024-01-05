عمر بن سعد الحربي يحتفل بزواجه من كريمة عبدالله بن عبدالعزيز السلطان

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في أجواء تغمرها البهجة والسرور، احتفل الشاب عمر بن سعد الحربي بزواجه من كريمة عبدالله بن عبدالعزيز السلطان.

حضر حفل الزواج عدد من الأقارب والأهل وأصدقاء العروسين. تمنياتنا للشاب بالحياة السعيدة والرفاه والبنين. اضافة اعلان















