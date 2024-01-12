"طمية" و"رفيدة" تخطفان أنظار زوار معرض خدمات الحج والعمرة

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خطفت مركبة الإسعاف والإنقاذ البرمائية، الشهيرة بـ "طمية"، انتباه زوار معرض خدمات الحج والعمرة بجدة، بشكلها الغريب وإطاراتها الضخمة. اضافة اعلان

وتعد هذه هي المركبة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وقدمها الهلال الأحمر، بهدف الوصول إلى المناطق الوعرة التي لا تتمكن المركبات الإسعافية الأخرى من عبورها.





مركبة طمية



مركبة رفيدة



وقالت لينا كامل، مختصة خدمة طوارئ طبية، لفضائية "الإخبارية"، إن "طمية" ترمز إلى جبل يقع بين منطقة المدينة المنورة والقصيم، ومعناها الجبل شديد الصلابة.وأشارت إلى أن أي مكان لاتستطيع سيارة الإسعاف أو الدراجات أو حتى الهليوكوبتر الوصول إليه، يمكن لعربة "طمية" أن تصل إليها، وهي تتسم بأنها عربة إنقاذية تحتوي على معدات الإنقاذ، وتعمل على نقل المريض حتى سيارة الإسعاف، وهي مهيأة لتحمل أربعة ركاب ومريضين.واستعرضت هيئة الهلال الأحمر، مركبة "رفيدة"، وهي إحدى الوحدات الإسعافية، المخصصة للتدريب الميداني، المزودة بشاشات العرض المدمجة، لعرض التعليمات الإسعافية، بوجود فريق طبي ميداني مختص.