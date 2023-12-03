شاهد .. لحظة هروب جرذان من داخل دبابة أثناء تشغيلها

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أظهر مقطع فيديو اختباء مئات الجرذان داخل دبابة روسية هربا من برودة الطقس الشديدة.





تشغيل الدبابة وهروب الجرذان:



أوروبا تتعرض لأزمات

الجرذان تغزو إيطاليا وبريطانيا:

الجرذان في لندن:

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ويظهر الفيديو عدد من الجنود وهم يقتلون الجرذان ويدسون عليهم أثناء تشغيل الدبابة.وفي لمح البصر هرب الفئران من أمام الجنود بحثا عن مكان آخر للاختباء فيه.تعرضت أوروبا في الآونة الأخيرة لحزمة من الأزمات، والتي خرجت عن السيطرة وتسببت في انهيار اقتصادي في العديد من البلدان والتي انتشرت في القارة العجوز من اليونان شرقا وحتى أقصى الغرب في إسبانيا، وكان أبرز هذه الأزمات :ففي أغسطس الماضي كانت السلطات الإيطالية، قد أطلقت حملة جديدة لمكافحة جيش الفئران الذي غزا مدينة روما، وسببت ازعاجاً للسياح والسكان.وانتشرت مقاطع فيديو لمجموعات من الفئران والجرذان تتدفق في محيط مدرج الكولوسيوم التاريخي وسط مدينة روما الإيطالية.ونقلت وسائل إعلام عن مستشارة البيئة بروما أن تدخلا خاصا، بدأ تحت إشراف شركة التنظيف وجمع النفايات في المدينة لتخليصها من الفئران.وفي الشهر الماضي وثق مقطع فيديو نشر على منصة إكس "تويتر " سابقاً.. تعرض بريطانيا لغزو من جانب الفئران الضخمة والتي حاصرت السكان في منازلهم.ويظهر الفيديو تواجد أعداد كبيرة من الفئران في الطرقات والشوارع وكذلك المنازل حيث تمكنت من الاختباء من محاولات الإمساك بها.وأمسك البعض بتلك الفئران وبدا واضحا أنها كبيرة الحجم للغاية كما أنها لم تتأثر بالمبيدات واستطاعت التغلب عليها.

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