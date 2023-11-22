وأعوذ بك من فُجاءة نقمتك.. صاروخ ينهي حياة ممثلة روسية فوق المسرح

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تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من موت الفجأة، حيث جاء في الحديث النبوي : "اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك".

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مقتل ممثلة روسية:

وفي واقعة نادرة الحدوث، لقيت الممثلة والمخرجة الروسية بولينا منشيخ 40 عاما، مصرعها متأثرة في قصف للقوات الأوكرانية على جمهورية دونيتسك.وكتب الممثل دينيس لافرينتييف على شبكة فكونتاكتي الاجتماعية: "لقد تلقيت للتو رسالة من دونيتسك مفادها أن الممثلة والمصممة والمخرجة والمعلمة بولينا منشيخ ماتت في قصف مدفعي أثناء تقديمها لعرض على المسرح".كما أعلن الاستوديو - المسرح "بورتال" عن مقتل الممثلة، مشيرا إلى أن الإنتاج المستقبلي للمسرحية "الاختبار الأخير" سيخصص لذكرى هذه الممثلة.وقالت أناستاسيا تسيبينكو زميلة منشيخ،: "في 19 نوفمبر، نتيجة لقصف مدفعي على أراضي جمهورية دونيتسك، توفيت بولينا أثناء تقديمها لعرض أمام العسكريين".