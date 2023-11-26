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احذرها..عادات غذائية تلحق الضرر بالغدة الدرقية

نظام غذائي صحي
أرشيفية
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كشفت الطبيبة الروسية أوكسانا ميخليفا أخصائية الغدد الصماء، خبيرة التغذية، عن الإفراط بتناول فول الصويا يشكل خطورة على الغدة الدرقية.

وحسب "روسيا اليوم"، تشير خبيرة التغذية إلى أن العادات التي تلحق الضرر بالغدة الدرقية هي:اضافة اعلان

1- التدخين

هناك علاقة معروفة بين التدخين وأمراض الغدة الدرقية مثل تضخم الغدة الدرقية المتوطن، وتضخم الغدة الدرقية السام المنتشر (مرض جريفز) واعتلال العين الصماء (وهو أحد مضاعفات مرض جريفز). والشخص المدخن الذي يعاني من نقص اليود يضاعف من خطر إصابته بهذه الأمراض.

2- تناول المكملات الغذائية المحتوية على اليود دون انضباط.


وفقا لها، الجرعة الفسيولوجية المطلوبة من اليود هي 150 ملغم في اليوم، مع أن تناول جرعة لا تزيد عن 500 ملغم في اليوم يعتبر آمنا أيضا. وتناول أكثر من ذلك يسبب الإصابة بالتهاب الغدة الدرقية المناعي الذاتي و مرض غريفز والتهاب الغدة الدرقية المدمر لخلاياها وبالتالي فشلها.

3- الإفراط بتناول منتجات الصويا


تشير الطبيبة إلى منتجات الصويا هي حليب الصويا والصلصلة والجبن "توفو" والحساء والتوابل وهذا يشمل بصورة خاصة النباتيين، الذين يحاولون الحصول على كمية البروتين اللازمة.

وتقول موضحة: "يحتوي فول الصويا على مادة الايسوفلافونويد "Isoflavonoids" التي تكبح نشاط إنزيم البيروكسيديز الضروري لإنتاج الهرمونات في خلايا الغدة الدرقية. والخطر الأكبر في هذه الحالة عند الأشخاص الذين يعانون من نقص اليود. ما يؤدي إلى تضخم الدرقية وقد تتشكل فيها العقد".

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