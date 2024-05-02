شاهد.. أكبر طائر في العالم تبحث عن شريك في عمر 72 عامًا

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يحمل الطائر المعلق في الأجواء اسم "ويزدوم"، ويعد أقدم طائر يوثقه العلماء في البرية في العالم.

والطائر البحري، أو ما باتت تعرف الجدة "ويسدوم" من فصيلة "قطرس ليسان"، هي الأكبر سنًّا بين الطيور البرية غير المستأنسة المسجلة تاريخيًا.

إذ تبلغ "ويزدوم" من العمر 72 عامًا، بعد أن وضع لها تشاندلر روبينز، عالم الأحياء بطاقة تعريفية (Z333) لمتابعتها لأول مرة عام 1956.





البحث عن شريك جديد



نشاط في عمر السبعين



متى شوهدت ويزدوم لأول مرة؟



وعلى الرغم من أن أقدم الطيور البرية المعروفة في العالم فقدت رفيقها، لكنها شوهدت مؤخرًا وهي تغازل خاطبين جدد، وذلك في محمية ميدواي أتول الوطنية للحياة البرية في شمال المحيط الهادئ، وفقًا لخدمة الأخبار البريطانية (SWNS).ولم تتم رؤيتها إلا بشكل متقطع منذ وصولها لموسم التعشيش في أواخر نوفمبر، وفقًا للتقارير.وفي شهر مارس، شوهدت وهي تتواصل مع ذكور الطيور. ولم تتم رؤية رفيقها منذ فترة طويلة، "أكيكاماي"، هذا الموسم، ولم تتم رؤيته خلال موسمي التعشيش الأخيرين أيضًا.وقال جوناثان بليسنر، عالم الأحياء المشرف على الحياة البرية في الملجأ الوطني للحياة البرية، إن إناث "المولي" تضع بيضة واحدة في النصف الأول من شهر ديسمبر - تضع بيضة واحدة فقط في السنة.لكن ذلك لم يمنع "ويزدوم" من المشاركة في رقصات التزاوج الشهر الماضي مع عدد قليل من الخاطبين، بحسب صحيفة "نيويورك بوست".وقالت بليسنر لمصلحة الأسماك والحياة البرية الأمريكية: "كانت لا تزال تغازل الطيور الأخرى بنشاط في مارس. إنها مفعمة بالحيوية بالنسبة لشخص في السبعين من عمره".وحدد علماء الأحياء لأول مرة "ويزدوم" في عام 1956 بعد أن وضعت بيضة، ومن غير المعروف أن الطيور البحرية الكبيرة تتكاثر قبل سن الخامسة.وتشير التقديرات إلى أن ويزدوم أنتجت ما بين 50 إلى 60 بيضة وما يصل إلى 30 كتكوتًا نضجت خلال حياتها، وفقًا لبليسنر.وفي كل عام، تعود ملايين الطيور البحرية إلى محمية ميدواي أتول الوطنية للحياة البرية في شمال المحيط الهادئ لتعشش وتربي صغارها.وهي ملاذ لملايين "الطيور البحرية والطيور الساحلية والحياة البحرية المختلفة التي تعتبر الجزيرة موطنًا لهاـ"، وفقًا لموقعها الإلكتروني.وقبل عدة سنوات، ذكر موقع "فوكس نيوز ديجيتال" أنه عندما لا تضع البيض ، تقضي ويزدوم 90% من وقتها في البحر، وتتغذى على بيض الحبار والأسماك.وقالت خدمة الأسماك والحياة البرية الأمريكية في عام 2018: "في الماضي، تم ربط العديد من طيور القطرس بأشرطة من الألومنيوم كانت تتآكل أحيانًا بسبب الرمال والمياه المالحة.إذ أنه "غالبًا ما تتلاشى هذه النطاقات المبكرة خلال 20 عامًا أو أقل"، لكن الأمر نفسه لا ينطبق على "ويزدوم".وأفاد موقع "لايف ساينس"، أن طائر القطرس ليسان، المعروف باسم "مولي" في لغة هاواي، هو طائر بحري طويل العمر يتزاوج مدى الحياة مع شريك واحد.و"تم تسمية الطيور على اسم مستعمرة تكاثر مكونة من 145000 زوج في ليسان، إحدى جزر هاواي الشمالية الغربية الواقعة على بعد 930 ميلاً شمال غرب هونولولو".