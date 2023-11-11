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دب عملاق يهاجم العمال في هذه الدولة

دب عملاق
دب عملاق
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هاجم دب عملاق أحد العمال في منطقة للعمل شمال شرقي روسيا، وتسبب في حالة من الفزع والرعب بين العمال.
وتفصيلا، أفاد المكتب الصحفي لوزارة الصحة بجمهورية ساخا (ياقوتيا) شمال شرقي روسيا بتعرض رجلين لهجوم دب بمنطقة لينسكي الحرجية في الجمهورية.اضافة اعلان

حالات إصابة بين العمال


وأوضح بيان صدر عن المكتب: "تم نقل مصابين اثنين إلى مستشفى قرية فيتيم ويتلقيان الرعاية الطبية الطارئة وحالتهما الصحية مستقرة".

صياد يقتل الدب


وأفاد مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي بتعرض عاملين في حقل تشايادينتسكي في ياقوتيا لهجوم دب، وأضافوا أنه تم قتل الدب بعد 20 دقيقة من الحادث على يد صياد هرع لمساعدة الرجلين.
يذكر أن هذه ليست الحالة الأولى التي وثقت هجوم الدببة على العمال والسكان في روسيا، حيث تكررت حوادث هجوم الدببة على المدن والمناطق الآهلة بالسكان بحثا عن الطعام.




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