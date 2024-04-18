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شاهد.. شيخ مصري أصيب بجلطة دماغية أفقدته النطق ولا يتحدث إلا بعبارة التوحيد!

الشيخ أحمد عوف
الشيخ أحمد عوف
أ أ
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تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشيخ مصري فقد النطق إثر إصابة بجلطة دماغية، ولم يعد قادرًا على التحدث سوى بعبارة التوحيد. اضافة اعلان
وظهر الشيخ أحمد عوف من محافظة الدقهلية - دلتا مصر - وهو يردد مرارًا عبارة التوحيد: "لا إله إلا الله" دون أن ينطق بعبارات أخرى.
ويقول صديق له ظهر معه في المقطع، إنه لا يملك التحدث الآن سوى بعبارة التوحيد، وقول "السلام عليكم"، والترحيب بالآخرين: أهلا". 
وبدا التأثر على الرجل الذي اشتهر بنشاطه الدعوي، حيث غلبته الدموع، فيما سعى صديقه إلى التخفيف من وطأة المحنة التي يتعرض لها.

اضطراب الحبسة

وما يعانيه الشيخ عوف يعرف باسم اضطراب "الحبسة" الذي يؤثر في طريقة الحديث، ويحدث عادةً بشكل مفاجئ بعد التعرض للسكتة الدماغية أو ورم في الدماغ.
ووفقًا لعيادة "مايو كلينك"، قد تظهر على الشخص المصاب بالحبسة العلامات الآتية:
التحدث بجمل قصيرة أو غير كاملة
التحدث بجمل لا معنى لها
استبدال كلمة بأخرى أو استبدال صوت بصوت آخر
التحدث بكلمات لا يمكن التعرف عليها
صعوبة إيجاد الكلمات
عدم فهم محادثة الآخرين
عدم فهم ما يقرأه
كتابة جُمل لا معنى لها
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