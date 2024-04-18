شاهد.. شيخ مصري أصيب بجلطة دماغية أفقدته النطق ولا يتحدث إلا بعبارة التوحيد!

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تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشيخ مصري فقد النطق إثر إصابة بجلطة دماغية، ولم يعد قادرًا على التحدث سوى بعبارة التوحيد.

وظهر الشيخ أحمد عوف من محافظة الدقهلية - دلتا مصر - وهو يردد مرارًا عبارة التوحيد: "لا إله إلا الله" دون أن ينطق بعبارات أخرى.

ويقول صديق له ظهر معه في المقطع، إنه لا يملك التحدث الآن سوى بعبارة التوحيد، وقول "السلام عليكم"، والترحيب بالآخرين: أهلا".

وبدا التأثر على الرجل الذي اشتهر بنشاطه الدعوي، حيث غلبته الدموع، فيما سعى صديقه إلى التخفيف من وطأة المحنة التي يتعرض لها.





اضطراب الحبسة



وما يعانيه الشيخ عوف يعرف باسم اضطراب "الحبسة" الذي يؤثر في طريقة الحديث، ويحدث عادةً بشكل مفاجئ بعد التعرض للسكتة الدماغية أو ورم في الدماغ.ووفقًا لعيادة "مايو كلينك"، قد تظهر على الشخص المصاب بالحبسة العلامات الآتية:التحدث بجمل قصيرة أو غير كاملةالتحدث بجمل لا معنى لهااستبدال كلمة بأخرى أو استبدال صوت بصوت آخرالتحدث بكلمات لا يمكن التعرف عليهاصعوبة إيجاد الكلماتعدم فهم محادثة الآخرينعدم فهم ما يقرأهكتابة جُمل لا معنى لها