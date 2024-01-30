"شات جي بي تي" يخترق معلومات المستخدمين في دولة أوروبية.. ماذا حدث؟

شات جي بي تي يخترق بيانات المستخدمين اضافة اعلان



انتهاك اللوائح الأوروبية



اتهمت السلطات الإيطالية منصة "شات جي بي تي" باختراق المعلومات والبيانات الحساسة للمستخدمين.وقالت السلطات في إيطاليا، إن التابعة لشركة "أوبن ايه آي" جمعت بيانات عن المستخدمين بطريقة تنتهك قوانين الخصوصية في البلاد.وتم الإعلان عن هذه النتيجة في بيان اليوم أمس الاثنين،، بعد تحقيق فتحته السلطة في مارس الماضي، وتم إبلاغه إلى شرك، بحسب وكالة بلومبرغ.وتابعت السلطات المعنية في إيطاليا إن "العناصر المكتسبة تشير إلى واحد أو أكثر من انتهاكات لللوائح الأوروبية"، ولدى الآن شركة "أوبن إيه آي" 30 يوماً للرد على هذه الاتهامات.يشار إلى أن الشركة من مقرها في سان فرانسيسكو بدعم كبير من "مايكروسوفت"، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي من أجل تحسين منتجاتها، الأمر المشابه لما تفعله أيضاً غوغل مع منصة "بارد".