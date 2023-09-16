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رقم قياسي.. كلب ينقذ 27 شخصا في كارثة درنة الليبية

كلب ليبي
كلب ليبي
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انتشرت صورة لأحد الكلاب المدربة مع عدد من فرق الإنقاذ الليبية، وذلك خلال محاولات البحث عن مفقودين على قيد الحياة في فيضانات درنة.

كلب ليبي ينقذ 27 شخصا:

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ويظهر الكلب وهو نائم ، وذلك بعد جهد طويل قام به على ما يبدو، حيث علق أحد النشطاء على الصورة بالقول :" هذا الكلب اسمه "إيفار".. أخرج 27 شخصا علي قيد الحياة".

عائلة ناجية في درنة:


كما تداول نشطاء ليبيون على وسائل التواصل الاجتماعي نجاة عائلة بالكامل، حيث علق أحدهم : " الحمد لله.. فرحنا خبر العثور على عائلة ناجية في درنة بعد مرور 5 أيام على الفاجعة بالقرب من مسجد الصحابة المنطقة القريبة من مجرى الوادي".

إنقاذ طفل ليبي:


أيضا وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر، وكان أكثر تداولا على منصات التواصل الاجتماعي الليبية.


ويظهر الفيديو الطفل لحظة إنقاذه وهو بين رجال الدفاع المدني وفرق الإنقاذ التطوعية.
وعقب إنقاذ الطفل كانت أول عبارة تلفظ بها :" أنا عايش.. أنا عايش"، ما دفع البعض إلى البكاء من شدة الفرحة.

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