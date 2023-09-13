"لسنا أفضل من رسول ﷺ".. رجل ليبي هدأ نفوس المفجوعين بموعظة بليغة

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وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي قيام رجل ليبي وهو يخطب في الجميع بموعظة بليغة لأجل تهدئتهم فعقب نكبة درنة التي توفي فيها الآلاف. اضافة اعلان





واعظ ليبي يهديء المفجوعين:

وظهر الرجل الليبي في محاولة منه لتهدئة المفجوعين بسبب كثرة الوفيات والجثث جراء إعصار دانيال المدمر.وظهر الرجل وهو يتحدث بعبارات بليغة وأننا لسنا أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكرم خلق الله وأفضلهم على وجه الأرض، ولكن الله تعالى أخبره في كتابه :" إنك ميت وإنهم ميتون".وأضاف الواعظ الليبي بأن الله تعالى كتب على نفسه البقاء،و كتب على خلقه الفناء، "كل من عليها فان.. ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام".وكان ‘صار دانيال قد تسبب في فيضانات عارمة تسببت في كوارث وخسائر فادحة خاصة في الأرواح بمدينة درنة الليبية.ووثقت مقاطع فيديو مشاهد صادمة لانتشار الجثامين الشوارع، إضافة إلى انهيار المباني والتي قذفتها السيول في عرض البحر.