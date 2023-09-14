الجمعة، 30 صفر 1445 ، 15 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

بقي صامدا في وجه الفيضانات.. مسجد الصحابة بدرنة يصدح بالأذان (فيديو مؤثر)

مسجد الصحابة
مسجد الصحابة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

تداول نشطاء ليبيون مقطع فيديو مؤثر لأشهر مسجد في درنة، والذي بقي صامدا في وجه السيول والفيضانات التي دمرت المدينة.

مسجد الصحابة في درنة:اضافة اعلان


وبحسب ما تم تداوله، فقد ظهر مسجد الصحابة الصامد أحد المعالم بدرنة بعد السيول التي احتاجت المدينة، وتم رفع الأذان فيه.

ويظهر المسجد كاملا لم يتعرض لشيء من الهدم أو الانهيار سوى دخول المياه إليه وغرق أرضية المسجد.

واعظ ليبي يهديء المفجوعين:


كما وثق مقطع فيديو آخر تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي قيام رجل ليبي وهو يخطب في الجميع بموعظة بليغة لأجل تهدئتهم فعقب نكبة درنة التي توفي فيها الآلاف.


وظهر الرجل الليبي في محاولة منه لتهدئة المفجوعين بسبب كثرة الوفيات والجثث جراء إعصار دانيال  المدمر.

وظهر الرجل وهو يتحدث بعبارات بليغة وأننا لسنا أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكرم خلق الله وأفضلهم على وجه الأرض، ولكن الله تعالى أخبره في كتابه :" إنك ميت وإنهم ميتون".

وأضاف الواعظ الليبي بأن الله تعالى كتب على نفسه البقاء،و كتب على خلقه الفناء، "كل من عليها فان.. ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام".

وكان إعصار دانيال قد تسبب في فيضانات عارمة تسببت في كوارث وخسائر فادحة خاصة في الأرواح بمدينة درنة الليبية.

ووثقت مقاطع فيديو مشاهد صادمة لانتشار الجثامين الشوارع، إضافة إلى انهيار المباني والتي قذفتها السيول في عرض البحر.

اقرأ أيضا

موقع السرقة
10:56 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

بطول 30 مترا.. عصابة مخدرات بدولة أوروبية تحفر نفقا أسفل محكمة لسرقة الأدلة

تمساح
6:57 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

كارثة بهذه الدولة.. هروب 70 تمساحا بسبب الأمطار الغزيرة

أطفال يحفظون القرآن
6:35 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

رغم تدمير الزلزال لمنازلهم.. أطفال مغاربة لم يتخلوا عن حصتهم لحفظ القرآن

زلزال المغرب 14
11:54 ص الخميس، 14 سبتمبر 2023

العلماء يكشفون لغز الأضواء الغامضة التي ظهرت قبل زلزال المغرب

اقرأ أيضا

في صباح يوم جديد.. "روشتة" التغلب على مشكلة التردد والتسويف والتأجيل

مفاجأة.. في هذه الحالة يتم محاسبة المدرسة وسجن المسؤول عن غياب الطالب!

بعد هروبه من سجن أمريكي بطريقة مذهلة.. لحظة القبض على سجين برازيلي

قرار مفاجيء بدولة خليجية.. إلزام المقاهي والمطاعم بتقديم الماء المفلتر مجانا

"خذوا حذركم".. خطوات سريعة عندما يحدث زلزال

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

كارثة درنة 1:18 ص الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

"لسنا أفضل من رسول ﷺ".. رجل ليبي هدأ نفوس المفجوعين بموعظة بليغة

صلاة الجمعة من المسجد الحرام 6:07 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

مفقودة ليبيا في الحج.. العثور على "الحاجة برنية" متوفية داخل مستشفى بمكة

اقرأ أيضا

زلزال المغرب 15
11:45 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

حفل زفاف كان سببا في إنقاذ قرية كاملة من موت محقق بزلزال المغرب

مرض النوم
10:36 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

انتشر في 24 دولة.. 4 علامات تكشف الإصابة بمرض مميت

كاميرا مراقبة
6:33 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

ضجة بدولة خليجية.. كشف كاميرات مراقبة داخل حمام المعلّمات

أطفال في العمرة
6:00 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

عند اصطحاب الأطفال للعمرة.. احذر أن تنسى "السوار التعريفي"

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

مواقيت الصلاة
12:30 ص الجمعة، 15 سبتمبر 2023

الجمعة 30 صفر.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

النيابة العامة - الحراسات الامنية - حرس امنى - حرس خاص
11:01 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

خلال ساعة.. ضبط مروجين وأكثر من 100 كيلو جرام قات مخدر في جازان وخميس مشيط

مدينة درنة
10:46 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

"تواصل" ترصد مآسي درنة المنكوبة..إعصار دانيال كارثة ضربت ليبيا وتوابع لم تنته بعد

إعصار دانيال- درنة
9:04 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

آلاف القتلى والمفقودين وأحياء اختفت بالكامل.. ما سبب إعصار دانيال ولماذا كانت الخسائر بهذه الفداحة؟

أهم 10
8:49 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

أهم 10.. وزارة الدفاع تنفذ حكم الشرع في "خائنين" وتوضيح مهم من الأرصاد بشأن الإعصار

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
8:34 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

وزير الخارجية يغادر إلى كوبا لترؤس وفد المملكة في قمة مجموعة "الـ77 + الصين"