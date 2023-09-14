بقي صامدا في وجه الفيضانات.. مسجد الصحابة بدرنة يصدح بالأذان (فيديو مؤثر)

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تداول نشطاء ليبيون مقطع فيديو مؤثر لأشهر مسجد في درنة، والذي بقي صامدا في وجه السيول والفيضانات التي دمرت المدينة.





مسجد الصحابة في درنة: اضافة اعلان



واعظ ليبي يهديء المفجوعين:





بعد السيول التي احتاجت المدينة. شكل مسجد الصحابة الصامد أحد المعالم بدرنةبعد السيول التي احتاجت المدينة. pic.twitter.com/7GveF4jEvC September 14, 2023

وبحسب ما تم تداوله، فقد ظهر مسجد الصحابة الصامد أحد المعالم بدرنة بعد السيول التي احتاجت المدينة، وتم رفع الأذان فيه.ويظهر المسجد كاملا لم يتعرض لشيء من الهدم أو الانهيار سوى دخول المياه إليه وغرق أرضية المسجد.كما وثق مقطع فيديو آخر تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي قيام رجل ليبي وهو يخطب في الجميع بموعظة بليغة لأجل تهدئتهم فعقب نكبة درنة التي توفي فيها الآلاف.وظهر الرجل الليبي في محاولة منه لتهدئة المفجوعين بسبب كثرة الوفيات والجثث جراء إعصار دانيال المدمر.وظهر الرجل وهو يتحدث بعبارات بليغة وأننا لسنا أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكرم خلق الله وأفضلهم على وجه الأرض، ولكن الله تعالى أخبره في كتابه :" إنك ميت وإنهم ميتون".وأضاف الواعظ الليبي بأن الله تعالى كتب على نفسه البقاء،و كتب على خلقه الفناء، "كل من عليها فان.. ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام".وكان إعصار دانيال قد تسبب في فيضانات عارمة تسببت في كوارث وخسائر فادحة خاصة في الأرواح بمدينة درنة الليبية.ووثقت مقاطع فيديو مشاهد صادمة لانتشار الجثامين الشوارع، إضافة إلى انهيار المباني والتي قذفتها السيول في عرض البحر.