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خطيب المسجد الحرام يدعو للمسجد الأقصى والفلسطينيين (فيديو)

بندر بليلة
خطيب المسجد الحرام الشيخ بندر بليلة
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دعا خطيب المسجد الحرام، الشيخ بندر بليلة، لنصرة الفلسطينيين وحفظ المسجد الأقصى من الاعتداءات الصهيونية. 
وقال في دعاء ختام خطبة الجمعة اليوم: "اللهم الطف بإخواننا المؤمنين في فلسطين، اللهم اجعلهم في حرزك وضمانتك وكنفك وأمانك وإحسانك، اللهم احفظ المسجد الأقصى، واجعله في عزة ورفعة ومناعة إلى يوم الدين".اضافة اعلان


التوبة النصوحة

وقال خطيب المسجد الحرام، إن التوبة النصوحة سبيل الفلاح ودليل الصلاح. 
وأضاف في خطبة الجمعة اليوم: "التطهر من الذنوب والحوبة، والتوبة إلى الله والأوبة سبيل الفلاح ودليل الصلاح، قال تعالى: "وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ"".
وأشار إلى أن الذاكر لربه ولأنعمه عليه آخذ بسبب الفلاح قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ". وقال تعالى: "فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ".

أداء الحقوق لأربابها

وأوضح أن "من أدى الحقوق لأربابها حاز الفلاح، قال تعالى: "فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ".
وأشار خطيب المسجد الحرام إلى أن "تطهير النفس من الشرك والظلم وسيء الأخلاق موجب للفلاح، قال تعالى: "قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا* وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا".

 

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