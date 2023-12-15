خطيب المسجد الحرام: اللهم احفظ المسلمين في فلسطين وعليك بعدوك وعدوهم

دعا خطيب المسجد الحرام، الشيخ أسامة خياط للمسلمين في فلسطين مع استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة للشهر الثالث على التوالي.
وقال في خطبة الجمعة اليوم: اللهم احفظ المسلمين في فلسطين، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم..
اللهم كن لهم معينًا وظهيرًا، ومؤيدًا ونصيرًا، اللهم ارحم ضعفهم، وداو مرضاهم واشف جرحاهم، واكتب أجر الشهادة لقتلاهم...
اللهم اجعل لهم من بعد العسر يسرًا، ومن كل هم فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا، وعليك اللهم بعدوهم وعدوك يا ذا الجلال والإكرام..
اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير.
خطيب المسجد الحرام أسامة خياط: اللهم احفظ المسلمين في فلسطين وعليك بعدوك وعدوهم#الإخبارية pic.twitter.com/xZIoEF7XBG— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 15, 2023
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