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خطيب المسجد الحرام: اغتنموا شهركم هذا بالإكثار من الطاعات والإحسان (فيديو)

الشيخ عبد الله الجهني
الشيخ عبد الله الجهني
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حث خطيب المسجد الحرام، الشيخ عبد الله الجهني على اغتنام شهر شعبان بالإكثار من الطاعات والإحسان.

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وقال في خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام: "ألا وإن من أفضل الطاعات التي ترفع الدرجات هو توحيد الله تعالى بربوبيته وبألوهيته وأسمائه وصفاته وبإقامة الصلاة والصدقة على الأرحام والأرامل والأيتام وأهل الفقر والحاجات".
وتابع: فاتقوا الله أيها المسلمون واشكروه تعالى على أن بلغكم الشهر الفضيل، واعلموا أن الأزمنة في الفضائل متفاوتة، فصلوها بالصالحات، واعمروها بالطاعات".

الاجتهاد في الأزمنة الفاضلة

ومضى خطيب المسجد الحرام، قائلاً: "وإن النفوس للتكاسل والراحة مائلة، فاعطوا هواها واظهروها، وأن الدنيا ليست دار إقامة فاعبروها ولا  تغتروا بها، وأن الكيس العاقل لا يستعذب فيه مقامه، فاتركوا صبحتها واهجروها، واجتهدوا في الأزمنة الفاضلة فوق المعتاد، واكتسبوا من ذخائرها النفيسة ما ينفع يوم المعاد".

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