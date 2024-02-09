خطيب المسجد الحرام: المعلّم عماد الأوطان وصناع العقول (فيديو)

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شدد خطيب المسجد الحرام، الشيخ صالح بن حميد على أهمية دور المعلم في بناء الأوطان.

وقال في خطبة الجمعة اليوم: "المعلم هو ركن نجاح التعليم، وهو عماد الأوطان، وكلما رسخت القيمة العالية للمعلم كانت النهضة والحضارة".





المعلم الحق



pic.twitter.com/5DzoI3L3JG فيديو | خطيب المسجد الحرام صالح بن حميد: المعلمون هم الوارثون والمورثون لما يقدموا من علم وعطاء #الإخبارية February 9, 2024

وأضاف: "المعلم الحق هو ذو الخبرة الذي يؤخذ منه العلم والتربية، ولولاه لما كانت المهن ولا المهارات، ولا الاختصاصات، وهو الذي يمدها بالعناصر البشرية المؤهلة علميًا وأخلاقيًا واجتماعيًا".وتابع: "المعلم بتوفيق الله هو صانع العقول، يخرج من تحت يده، العالم والداعية والقاضي والمهندس والطبيب والمخترع والمكتشف والعسكري والتاجر والفلاح والصانع وغيرهم من أرباب الوظائف والمهن والحرف، بل وأصحاب الفكر والقلم والرأي وغيرهم، كل هؤلاء من صنع يديه وخط قلمه، بل عظماء التاريخ وكبار العلماء، ورجال السياسة، وصناع القرار، كل هؤلاء مروا من تحت المعلم، بنظام تعليمي وتربوي قوي ومتين.وأكد خطيب المسجد الحرام، أن "موطن القوة في بناء الأوطان هو المعلم، والدول حين تخطط لبناء المصانع لإنتاج المعدات والمرافق والأدوات والأجهزة تضع في مقدمة ذلك خطتها لصانع العقول الذي من تحته يكون إنتاج هذا كله.وأكد بن حميد، أن المعلم الكفء هو المخلص والمتمسك بدينه وسلوكه.,ووصف، المعلمين بأنهم هم الوارثون والمورثون لما يقدمون من علم وعطاء