الجمعة، 28 رجب 1445 ، 09 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

خطيب المسجد الحرام: المعلّم عماد الأوطان وصناع العقول (فيديو)

الشيخ صالح بن حميد
الشيخ صالح بن حميد
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

شدد خطيب المسجد الحرام، الشيخ صالح بن حميد على أهمية دور المعلم في بناء الأوطان.
وقال في خطبة الجمعة اليوم: "المعلم هو ركن نجاح التعليم، وهو عماد الأوطان، وكلما رسخت القيمة العالية للمعلم كانت النهضة والحضارة".

المعلم الحق

وأضاف: "المعلم الحق هو ذو الخبرة الذي يؤخذ منه العلم والتربية، ولولاه لما كانت المهن ولا المهارات، ولا الاختصاصات، وهو الذي يمدها بالعناصر البشرية المؤهلة علميًا وأخلاقيًا واجتماعيًا". 
وتابع: "المعلم بتوفيق الله هو صانع العقول، يخرج من تحت يده، العالم والداعية والقاضي والمهندس والطبيب والمخترع والمكتشف والعسكري والتاجر والفلاح والصانع وغيرهم من أرباب الوظائف والمهن والحرف، بل وأصحاب الفكر والقلم والرأي وغيرهم، كل هؤلاء من صنع يديه وخط قلمه، بل عظماء التاريخ وكبار العلماء، ورجال السياسة، وصناع القرار، كل هؤلاء مروا من تحت المعلم، بنظام تعليمي وتربوي قوي ومتين.
وأكد خطيب المسجد الحرام، أن "موطن القوة في بناء الأوطان هو المعلم، والدول حين تخطط لبناء المصانع لإنتاج المعدات والمرافق والأدوات والأجهزة تضع في مقدمة ذلك خطتها لصانع العقول الذي من تحته يكون إنتاج هذا كله.  
،  


وأكد بن حميد، أن المعلم الكفء هو المخلص والمتمسك بدينه وسلوكه., 


ووصف، المعلمين بأنهم هم الوارثون والمورثون لما يقدمون من علم وعطاء



اضافة اعلان

 

اقرأ أيضا

عقرب يختبئ في أمتعة مسافرة ويعيش في منزلها لمدة أسبوعين

وفاة امرأة بلدغة أخطر ثعبان في العالم بعد الولادة

بعمر 95 عامًا.. بريطاني يحصل على درجة الماجستير في الفلسفة

في أمريكا.. لص يسرق 49 جهاز آيفون ويخرج بهدوء أمام سيارة الشرطة (فيديو)

يصلى الجمعة فقط ويترك الصلوات الخمس والاجتماع لها بسبب العمل..ما حكمه؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

فيصل غزاوي - خطيب المسجد الحرام - الجمعة 12:55 م الجمعة، 19 يناير 2024

خطيب المسجد الحرام: هذه هي الحياة الحقيقية التي يجب أن يحياها المؤمن (فيديو)

الشيخ ماهر المعيقلي 2:04 م الجمعة، 12 يناير 2024

دعاء خطيب المسجد الحرام للفلسطينيين والمسجد الأقصى (فيديو)