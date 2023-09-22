خطأ قاتل من جوجل ينهي حياة رجل في ولاية أمريكية

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قررت أسرة رجل من ولاية كارولينا الشمالية توفي بعد أن قاد سيارته لتسقط من جسر منهار اتجه إليه وفقا لإرشادات خرائط قوقل مقاضاة الشركة العملاقة بتهمة الإهمال. اضافة اعلان

وأوضح محامو الأسرة الأمريكية، أن الشركة كانت قد أبلغت بانهيار الجسر لكنها لم تحدث نظام الملاحة الخاص بها.





وفاة رجل بسبب خرائط جوجل



العثور على جثة الرجل



وكان فيليب باكسون، مندوب مبيعات وأب لطفلتين، قد توفي يوم 30 سبتمبر 2022 بعد أن سقطت سيارته في سنو كريك بمنطقة هيكوري، وفقا لدعوى قضائية تقدمت بها الأسرة الثلاثاء لمحكمة مقاطعة ويك العليا، وفقا لسكاي نيوز عربية.وكان باكسون عائدا إلى منزله من حفل يوم ميلاد ابنته التاسع عندما وجهته خرائط قوقل لعبور الجسر الذي انهار قبل تسع سنوات من ذلك اليوم ولم يتم إصلاحه.وقالت زوجته اليشيا باكسون في بيان صحفي "طفلتان تسألان كيف ولماذا مات والدهما، وأنا لا أعرف بما أجيب لتستطيعا فهم ذلك، لأنني كبالغة مازلت لا أعرف كيف أفهم من المسؤول عن استهانة اتجاهات نظام الملاحة العالمي والجسر بحياة إنسان."وقد قال أفراد شرطة الولاية الذين عثروا على جثة باكسون في سيارته شبه الغارقة في المياه إنه لم تكن هناك أي حواجز أو علامات تحذير بطول الطريق الغارق.وأوضحت دورية الولاية أن الجسر لم يخضع لصيانة المسؤولين المحليين أو مسؤولي الولاية، كما أنه تم حل شركة التطوير التي أنشأته في البداية. تعدد الدعوى القضائية عدة شركات إدارة عقارات خاصة يقال إنها مسؤولة عن الجسر والأرض المجاورة.وكان العديد من الأشخاص قد أبلغ خرائط قوقل بانهيار الجسر في السنوات التي سبقت وفاة باكسون وحثوا الشركة على تحديث معلومات الطريق، حسبما قالت الدعوى.