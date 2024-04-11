صراع على لقب أكبر رجل في العالم

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ثار جدل حول لقب أكبر معمر في العالم بين رجلين من بريطانيا وبيرو.

جاء ذلك بعد أيام من دخول البريطاني جون ألفريد تينيسوود، البالغ من العمر 112 عامًا موسوعة جينيس للأرقام القياسية، باعتباره أكبر رجل في العالم بعد وفاة خوان فيسنتي بيريز البالغ من العمر 114 عامًا في 2 أبريل الجاري.

لكن حكومة بيرو قالت إن مزارعًا بدعى مارسيلينو أباد تولينتينو احتفل بعيد ميلاده الـ 124 في 5 أبريل، مشيرة إلى أنه ولد في عام 1900، وفقًا لصحيفة "ميرور".

ووصل المسؤولون في الدولة اللاتينية إلى تولينتينو في قرية صغيرة تسمى تشاجلا في عام 2019، وحصل على جواز سفر وبطاقة هوية صادرة عن الحكومة ومعاش تقاعدي.





النظام الغذائي لـ تولينتينو



جون ألفريد تينيسوود



وكشفت بيرو عن النظام الغذائي الذي يتبعه تولينتينو، ويتكون من الفواكه ولحم الضأن، وهو - مثل معظم الأشخاص في هذا الجزء من العالم - يستمتع بمضغ أوراق الكوكا.وقالت الحكومة البيروفية في بيان نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج": "من بين هدوء الحياة النباتية والحيوانية في هوانوكو، طور مارسيلينو أباد تولينتينو أو "ماشيكو" أسلوب حياة صحي وسلامًا داخليًا، وهو ما انعكس في صحته الجيدة وشخصيته الودودة".وأضافنالحكومة: "لقد أتاح له ذلك، بمرونة ومهارة، التغلب على 12 عقدًا من الحياة، وفي الخامس من أبريل أطفأ للتو 124 شمعة".وذكرت الحكومة البيروفية أنها تبذل كل ما في وسعها لمساعدة تولينتينو في التقدم إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية للحصول على لقب أكبر شخص معمر بالعالم.وفي تلك الحالة، سيطيح تولينتينو بصاحب الرقم القياسي الحالي جون ألفريد تينيسوود، وهو من أكبر المحاربين القدامى الباقين على قيد الحياة في الحرب العالمية الثانية، والمولود في نفس العام الذي غرقت فيه السفينة تيتانيك في 26 أغسطس 1912، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست".وعلى عكس تكتم تولينتينو على مساعدته على البقاء على قيد الحياة لسنوات، اعترف تينيسوود بأنه لا يتبع نظامًا غذائيًا خاصًا، واصفًا حياته التي عاشها على مدى 111 عامًا بأنها "حظ مثير للإعجاب".يشار إلى أن برانياس موريرا، وهي من ولاية كاليفورنيا الأمريكية تعد أكبر امرأة معمرة في العالم حيث تبلغ من العمر 117 عامًا.واحتفلت موريرا، التي ولدت عام 1907، بعد عام واحد من هجرة والديها من إسبانيا إلى الولايات المتحدة، بعيد ميلادها الأخير في 4 مارس.