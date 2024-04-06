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وفاة فنزويلي يحمل لقب أكبر معمّر في العالم عن 114 عامًا

وفاة فنزويلي يحمل لقب أكبر معمّر في العالم
وفاة فنزويلي يحمل لقب أكبر معمّر في العالم
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توفي الفنزويلي خوان فيسنتي بيريز مورا، الذي دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية عام 2022 كأكبر رجل معمر في العالم، عن 114 عامًا، على ما أفاد مسؤولون ومقربون منه.اضافة اعلان
وكتب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الثلاثاء الماضي، على منصة "إكس"، "لقد انتقل خوان فيسنتي بيريز مورا إلى الحياة الأبدية عن 114 عامًا".
وقد أكدت موسوعة جينيس للأرقام القياسية رسميًا لقب بيريز مورا كأكبر رجل على قيد الحياة في 4 فبراير 2022، عندما كان عمره 112 عامًا و253 يومًا.
والرجل أب لـ11 ابنًا، وفي عام 2022 كان له 41 حفيدًا و18 من أبناء الأحفاد و12 من أحفاد الأحفاد.
هذا المزارع المعروف باسم تيو فيسنتي مولود في بلدة إل كوبري بولاية تاتشيرا في جبال الأنديس في 27 مايو 1909، وكان التاسع في عائلة مكوّنة من عشرة أبناء.
وجاء في بيان جينيس عام 2022 "في سن الخامسة، بدأ العمل مع والده وإخوته في الزراعة وساعد في حصاد قصب السكر وحبوب البنّ".
وأصبح بيريز رئيس بلدية قريته وكان مسؤولًا عن حل النزاعات المتعلقة بالأراضي والعائلات، بينما كان لا يزال يعمل في الزراعة.

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