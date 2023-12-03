الأحد، 19 جمادى الأولى 1445 ، 03 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تجمد طائرة والتصاقها بالأرض في مطار أوروبي شهير بسبب الثلوج العاتية

طائرة
الطائرة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تجمد طائرة والتصاقها بالأرض في مطار أوروبي شهير بسبب الثلوج العاتية


وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، تجمد  طائرة في مطار ميونيخ جنوبي ألمانيا، بسبب تساقط الثلوج بكثافة في المنطقة.اضافة اعلان

تجمد طائرة:



وتظهر الطائرة في مقطع الفيديو وقد علقت بالثلوج، حيث التصقت بالأرض، بينما كان أنفها مرفوعا للأعلى.

ويتوقع أيضا في أماكن أخرى من جنوب ألمانيا، أن تلغى أو تتأخر رحلات قطارات، حسبما حذرت "دويتشه بان"، بسبب استمرار الاضطرابات والتقلبات الجوية.

تساقط الثلوج بكثافة



وكان تساقط الثلوج بكثافة، أمس السبت، في بافاريا بجنوب ألمانيا تسبب في شلّ الحركة وخصوصا في عاصمة المقاطعة ميونيخ حيث تعطلت حركة الطيران والسكك الحديد .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن أكثر من 40 سنتمتراً من الثلوج تساقطت في ميونيخ خلال ليل الجمعة السبت، حيث علق المطار رحلاته حتى الساعة 05,00 بتوقيت غرينتش من صباح الأحد حيث تأثرت 760 رحلة جوية.

 ودعت السلطات السكان إلى البقاء في منازلهم حفاظاً على سلامتهم.

تحذير للسكان



كما نصحت شرطة المدينة خصوصاً "بتجنب التنقل غير الضروري وبعدم استخدام السيارة إلا للضرورة القصوى"، بسبب "تساقط الثلوج بكثافة استثنائية".

 وأفادت شركة السكك الحديد أن محطة ميونيخ المركزية غير قادرة على العمل حاليا وقد تعطلت حركة سكك الحديد على نطاق واسع.

اقرأ أيضا

شجرة الطقسوس
4:18 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

وفاة طفل بعد أكله من "شجرة الموت" بهذه الدولة

52b252cd-7d12-44fc-8936-b25be382f537
9:02 ص الأحد، 03 ديسمبر 2023

عاجل.. "تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر واتساب.. اشترك الآن

الدكتور سعد الخثلان
7:33 ص الأحد، 03 ديسمبر 2023

ما حكم تأجيل الصلاة بسبب الحجز في المستشفى؟ الخثلان يجيب

ثمار البن
10:26 ص السبت، 02 ديسمبر 2023

في موسم الجني.. احذر أن ترتكب هذا الخطأ في جني البن

اقرأ أيضا

"الفوزان" يكشف حكم حرق أو دفن أو تمزيق الأوراق القديمة التي بها ذكر الله

العمل ليلاً يُصيب بالأمراض القلبية في هذه الحالة

حالة طبية نادرة.. حكاية سبعينية أنجبت توأمين

دعاء خطيب المسجد الحرام في خطبة الجمعة لأهالي غزة (فيديو)

خطيب المسجد الحرام: يا من سترك الله في الخلوات ولم يفضحك.. احذر هذا الأمر

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

WhatsApp Image 2023-12-01 at 1.39.38 AM
2:41 ص الجمعة، 01 ديسمبر 2023

قذائف وقنابل تتساقط على محمية سودانية.. ماذا حدث للأسود؟

عصوف وقط
10:49 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

تظاهر كأنه دمية.. مشهد يفوق الوصف لهروب عصفور من مجموعة قطط

WhatsApp Image 2023-11-30 at 4.41.05 PM
5:45 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

لحظة سقوط قدر "كبسة" على شاب أثناء تقديمها له

ا
6:20 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

أحدهما كان إماما للتراويح العام الماضي.. تكريم طفلين بمسابقة دولية لحفظ القرآن

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

هيئة السوق المالية
7:02 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

التقديم متاح الآن.. هيئة السوق المالية تعلن عن بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني

النيابة العامة
7:00 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

عاجل.. منها السجن والغرامة.. النيابة العامة تحذر من 3 عقوبات للمستهزئين بذوي الإعاقة

مخدرات
6:53 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

ضربات أمنية جديدة لمهربي المخدرات في عسير وجازان

هيئة الزكاة
6:04 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

الزكاة توضح شروط خصم ضريبة المدخلات في الإقرار الضريبي

الطقس - الارصاد -رياح - غبار
6:04 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

عاجل.. إنذار أحمر على مكة.. وتوجيه مهم من "الأرصاد" للسكان

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
5:33 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

توضيح من التأمينات بشأن الاحتساب في نطاقات و نسبة السعودة و التوطين