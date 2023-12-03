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تجمد طائرة والتصاقها بالأرض في مطار أوروبي شهير بسبب الثلوج العاتية





وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، تجمد طائرة في مطار ميونيخ جنوبي ألمانيا، بسبب تساقط الثلوج بكثافة في المنطقة. اضافة اعلان





تجمد طائرة:

تساقط الثلوج بكثافة

تحذير للسكان

وتظهر الطائرة في مقطع الفيديو وقد علقت بالثلوج، حيث التصقت بالأرض، بينما كان أنفها مرفوعا للأعلى.ويتوقع أيضا في أماكن أخرى من جنوب ألمانيا، أن تلغى أو تتأخر رحلات قطارات، حسبما حذرت "دويتشه بان"، بسبب استمرار الاضطرابات والتقلبات الجوية.وكان تساقط الثلوج بكثافة، أمس السبت، في بافاريا بجنوب ألمانيا تسبب في شلّ الحركة وخصوصا في عاصمة المقاطعة ميونيخ حيث تعطلت حركة الطيران والسكك الحديد .وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن أكثر من 40 سنتمتراً من الثلوج تساقطت في ميونيخ خلال ليل الجمعة السبت، حيث علق المطار رحلاته حتى الساعة 05,00 بتوقيت غرينتش من صباح الأحد حيث تأثرت 760 رحلة جوية.ودعت السلطات السكان إلى البقاء في منازلهم حفاظاً على سلامتهم.كما نصحت شرطة المدينة خصوصاً "بتجنب التنقل غير الضروري وبعدم استخدام السيارة إلا للضرورة القصوى"، بسبب "تساقط الثلوج بكثافة استثنائية".وأفادت شركة السكك الحديد أن محطة ميونيخ المركزية غير قادرة على العمل حاليا وقد تعطلت حركة سكك الحديد على نطاق واسع.