الجمعة، 23 صفر 1445 ، 08 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

بموهبته القرآنية.. طفل سوري يثير تفاعلاً واسعًا بين رواد التواصل الاجتماعي

طفل سوري -
الطفل السوري عبدالهادي
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أثار مقطع فيديو متداول لطفل سوري بأحد المخيمات في لبنان، تفاعلاً كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويرصد المقطع قيام الطفل "عبدالهادي" المقيم بأحد مخيمات اللجوء في لبنان بتلاوة عطرة للقرآن الكريم، مما أثار تفاعلاً واسعًا بين المتابعين، وسط إشادات بموهبته.اضافة اعلان

الأناشيد الحماسية

واشتهر هذا الطفل بمقاطع الفيديو التي يصدح فيها بالقرآن الكريم والأناشيد الحماسية.
وفي يوليو الماضي، ألقى أنشودة يعبر من خلالها عن التضامن مع الفلسطينيين في مخيم جنين، في ظل الاعتداءات الصهيونية وقتها. 



اقرأ أيضا

فنجان القهوة
4:31 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

مفاجأة.. كشف أسرار مذاق القهوة الآسر

البيضة الذهبية
4:05 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

العثور على "بيضة ذهبية" في قاع المحيط يثير حيرة العلماء

صلاة الجمعة في المسجد الحرام 2
4:00 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

خطيبا المسجدين الحرام والنبوي: حاجة الإنسان إلى الدين والصلة والمودة في العلاقات

سعد الخثلان
3:08 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

ما صحة العبارة: "الله ما شفناه لكن بالعقل عرفناه"؟ (الخثلان يجيب)

اقرأ أيضا

خطيب المسجد النبوي: هؤلاء أولى الناس بالصفح والعفو (فيديو)

خطيب المسجد الحرام: هذه صفات الشخص الملحد (فيديو)

اتصل بالشرطة فصادرت الكوكايين.. فعل غير متوقع من أغبى تاجر سموم

فوائد مذهلة لـ "نخالة الشعير".. ماذا عن محاربة الأورام السرطانية والسموم؟

ما لاتعرفه من معلومات عن باب الكعبة المشرّفة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

حلقة تحفيظ القرآن 9:53 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

قرآن يتلى أناء الليل وأطراف النهار.. فيديو مؤثر من أفريقيا

16469038000 4:05 م الأربعاء، 23 أغسطس 2023

بيان عاجل من الحياة الفطرية حول فيديو غسل أسد بمغسلة سيارات

اقرأ أيضا

مكعبات
11:40 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

علماء.. مكعبات إشعال النار تزيد من تلوث الهواء

سجن امريكي
11:07 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

فيديو يوثق لحظة هروب سجين في أمريكا أمام الكاميرات

ملابس تجسس
9:07 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

قريبًا بالأسواق.. ملابس تجسس بالصوت والصورة

الدكتور سعد الخثلان
8:53 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

تكفل بعقيقة حفيده وتوفي قبل موعدها.. ماذا يفعل الورثة؟ "الخثلان" يُجيب

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

العالم في أسبوع - صغيرة
10:01 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

العالم في أسبوع.. حقيقة رفع رواتب العاملين بالقطاع الخاص وموعد إجازة اليوم الوطني للطلاب

الأمن يُهاجم تجار السموم
9:46 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

ضربة قاضية.. الأمن يُهاجم تجار السموم ويحبط تهريب المخدرات بعدة مناطق

حساب المواطن
9:03 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

قبل يومين من صرف دفعة سبتمبر.. تنويه مهم من حساب المواطن بخصوص الدعم الإضافي

الراتب
8:10 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

رابط التقديم.. كيف تحصل على قرض الأسرة حتى 100 ألف ريال؟

الطلاب في إحدى الفصول الدراسية
7:50 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

"التنمية الاجتماعية" تكشف حقيقة سجن ولي أمر الطالب المتغيب عن الدراسة

براءة اختراع
7:06 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

وافقت عليها "الملكية الفكرية".. براءة اختراع تصنع منتجًا وطنيًا بنسبة 100%