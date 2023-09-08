بموهبته القرآنية.. طفل سوري يثير تفاعلاً واسعًا بين رواد التواصل الاجتماعي

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أثار مقطع فيديو متداول لطفل سوري بأحد المخيمات في لبنان، تفاعلاً كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويرصد المقطع قيام الطفل "عبدالهادي" المقيم بأحد مخيمات اللجوء في لبنان بتلاوة عطرة للقرآن الكريم، مما أثار تفاعلاً واسعًا بين المتابعين، وسط إشادات بموهبته. اضافة اعلان







فيديو متداول يرصد قيام الطفل السوري "عبد الهادي" المقيم بأحد مخيمات اللجوء في لبنان بتلاوة عطرة للقرآن الكريم، ما جعله يحقق تفاعلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي. 🎥موهبة في التلاوة.. طفل سوري يثير الاهتمام بقراءة القرآن الكريمفيديو متداول يرصد قيام الطفل السوري "عبد الهادي" المقيم بأحد مخيمات اللجوء في لبنان بتلاوة عطرة للقرآن الكريم، ما جعله يحقق تفاعلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي. pic.twitter.com/FTfoXxk1JC September 8, 2023

الأناشيد الحماسية



من وسط مخيمات اللاجئين السوريين حيث يتشاركون الألم و الأمل مع اخوانهم في مخيم جنين و فلسطين كافة و كلاهما على موعد مع النصر و الحرية رغماً عن الطغاة... الطفل السوري عبدالهادي ينشد للمخيم❤️ pic.twitter.com/pEPAY4WtrP July 6, 2023

واشتهر هذا الطفل بمقاطع الفيديو التي يصدح فيها بالقرآن الكريم والأناشيد الحماسية.وفي يوليو الماضي، ألقى أنشودة يعبر من خلالها عن التضامن مع الفلسطينيين في مخيم جنين، في ظل الاعتداءات الصهيونية وقتها.





