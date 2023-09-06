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قرآن يتلى أناء الليل وأطراف النهار.. فيديو مؤثر من أفريقيا

حلقة تحفيظ القرآن
حلقة تحفيظ القرآن
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وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، مشهدا مؤثرا للعزيمة والمثابرة على حفظ وتلاوة كتاب الله بين الأطفال الأفارقة.

تلاوة القرآن بين أطفال أفريقيا:اضافة اعلان


وبحسب ما تم تداوله فقد ظهر أحد المحفّظين لكتاب الله بين مجموعة من الأطفال وهو مبتسم لقيام أحد الأطفال الصغار وهو يتلو القرآن.

ويظهر الفيديو الذي تم تداوله الطفل الصغير وهو يقوم بسرد سورة "المسد" على قدر نطقه للكلام، ما يدل على إقدام الصغار في البلدان الأفريقية على الاهتمام بكتاب الله.

وعلق أحد النشطاء الأفارقة على مقطع الفيديو بالقول :"  قرآن يتلى ويحفظ آناء الليل وأطراف النهار في أفريقيا.. حفظ الله مع الصغار ثم يصبحون حفاظا وهم كبار.. ما أكثر أمثال هؤلاء الأطفال في أفريقيا.

طفل أفريقي يؤدي الصلاة لوقتها:


وفي وقت سابق تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر غلاما أفريقيا، وهو يؤدي الصلاة.

وفيما يبدو أن الغلام الأفريقي كان يتجول لبيع الكعك وجمع مبلغ من المال يساعده على تحمل تكاليف دراسته، لكن حينما جاء وقت الصلاة ترك كل شيء من أجلها.

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