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بعد إقلاعها بلحظات.. صاعقة تضرب طائرة كانت في طريقها لمطار هيثرو (فيديو)

الطائرة
صاعقة
أ أ
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وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس"، مشهدا صادما لطائرة تعرضت لصاعقة ، والتي ضربتها بعد إقلاعها بلحظات.

صاعقة تضرب طائرة:


وفي تفاصيل الواقعة، فقد وثق مقطع فيديو اللحظة التي ضربت فيها صاعقة طائرة، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار فانكوفر الدولي خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ونقل موقع "سيتي نيوز" عن أحد الشباب أن الحادثة وقعت يوم 3 مارس، قبل الساعة 7.30 مساء .
وقد شوهدت الطائرة التي يبدو أنها تابعة لشركة طيران كندا كانت متجهة إلى مطار هيثرو في لندن وهي تقلع من مطار فانكوفر الدولي قبل أن تضربها الصاعقة.

عدم تضرر الطائرة من الصاعقة:


فيما أضاءت السماء عقب ضرب الصاعقة للطائرة، والتي أكملت مسارها على ما يبدو دون أن تتأثر بها.
وكانت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في الولايات المتحدة، قد ذكرت أن الصواعق تضرب طائرات الركاب بشكل عام "بمعدل مرة أو مرتين في السنة"، لكن الطائرات مصممة بمسارات موصلة تمرر الصاعقة عبرها بدون ضرر.

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