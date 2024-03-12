بخطوات بسيطة.. طريقة تحضير "الكبسة" في ثاني أيام رمضان

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يأتي رمضان ويتزين معه المطبخ السعودي بأشهى المأكولات، التي تتفنن فيها الأسر لتقديم وجبات مختلفة على مائدة الإفطار خلال أيام الشهر الفضيل.







طريقة تحضير "الكبسة" في ثاني أيام رمضان



إضافة اللحم الشهي للكبسة



المكونات:



خطوات التحضير



ومن أهم وأشهى الآكلات التي تتميز بها مناطق المملكة، هي "الكبسة"، والتي تُعد من الأطباق المميزة المشهورة خليجيًا، ومن الوجبات شبه الدائمة على مائدة الطعام.كما تُعد من الأطباق التي يمكن إضافة العديد من النكهات والمدخلات الأخرى لتبدو بشكل أفضل وذو مذاق مناسب للجميع.وحسب خبراء التغذية، فإنه يمكن تحضير "الكبسة"، بإضافة اللحم الشهي إليها أو يمكن الاكتفاء بالخضراوات.ويمكن تحضير الكبسة بالمواصفات والمقادير التالية، كما يرعى ضبطها حتى لا يختلف طعمها.- لحم غنم: 2000 جرام.- الأرز: 1000 جرام.- البصل: 1 كبيرة الحجم.- الثوم: 4 حبات.- طماطم: 5 حبات.- القرفة: رشّة.- الكمون: رشّة.- الزنجبيل: 50 جرام.- كاجو: 50 جرام.- صنوبر: 50 جرام.- السمنة: 100 جرام.- الماء: 2500 ملم.- القرنفل: 5 حبات.- الهيل الأخضر: 3 حبات.- الزيت النباتي: ملعقة كبيرة.- الليمون: 1 ليمونة مجففة.- ملح: رشّة "حسب الرغبة".- بهارات: رشّة "حسب الرغبة".1 - يتم فرم البصل حتى يصبح ناعمًا ثم نضعه في قدر الطهو ونضيف إليه الزيت والهيل والقرنفل وعود القرفة وتقلب.2 - يتم إضافة اللحم والثوم ورشة من البهار والملح والكمون والقرفة الناعمة ونضيف الطماطم المطحونة.3 - بعد ذلك يتم إضافة الماء وتركه حتى ينضج اللحم، يضاف الأرز بعد أن تنضج جميع المكونات.4 - يسكب في طبق التقديم ويزين بالكاجو والصنوبر ويزين بورق البقدونس وشرائح البصل المقلي.