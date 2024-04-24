بالأسماء.. تكريم الفائزين والفائزات في مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية بجامعة الجوف

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توجت جامعة الجوف الفائزين في مسابقة جامعة الجوف للقرآن الكريم والسنة النبوية للعام الجامعي 1445هـ.

ورعى رئيس جامعة الجوف الدكتور محمد بن عبدالله الشايع حفل التتويج، مكرماً الطلاب والطالبات الذين تنافسوا في مسار القرآن الكريم كاملا ً حيث حقق المركز الأول الطالب عدي كونتادي من كلية الآداب.



تكريم الفائزين بجامعة الجوف:

وفي المركز الثاني الطالب عبدالله با درخان من كلية الآداب، وفي المركز الثالث الطالب حذيفة فطر الله من كلية الشريعة والقانون، وفي المركز الرابع الطالب راكان المفرج من كلية الشريعة والقانون.وفي مسار خمسة عشر جزءاً حقق المركز الأول الطالب بيمو سافوترو من كلية الآداب، وحقق المركز الثاني الطالب محمد عمران من كلية الآداب، وفي مسار خمسة أجزاء حقق المركز الأول الطالب محمد هايل الرويلي من كلية الشريعة والقانون، وفي المركز الثاني الطالب لالو محمد من كلية الآداب وفي المركز الثالث الطالب خليل الرحمن عبدالقيوم من كلية الآداب وفي المركز الرابع الطالب جوباني نامبون من كلية الآداب.وفي مسار السنة النبوية حقق المركز الأول الطالب راكان المفرج من كلية الشريعة والقانون، والمركز الثاني الهيدار جيلاني من كلية الآداب، وفي المركز الثالث الطالب عرفان الفكري من كلية الآداب وفي المركز الرابع الطالب أسامة الرويلي من كلية الهندسة.وفي جانب الطالبات في مسابقة القرآن الكريم بمسار الخمسة عشر جزءاً حققت المركز الأول الطالبة أسيل الزحيفي من كلية الأعمال، وحققت المركز الثاني الطالبة جميلة المنصور من برنامج السنة الأولى المشتركة، وحققت المركز الثالث الطالبة حسنى محمد من كلية العلوم والآداب بالقريات، وحققت المركز الرابع الطالبة فردوس محمد من كلية العلوم والآداب بالقريات.وفي مسابقة السنة النبوية حققت المركز الأول الطالبة لطيفة الشراري من كلية العلوم والآداب بطبرجل، وحققت المركز الثاني الطالبة حسنى محمد من كلية العلوم والآداب بالقريات، وحققت المركز الثالث الطالبة سهام السحلة من العلوم والآداب بالقريات، وحققت المركز الرابع سارة الرويلي من كلية العلوم والآداب بالقريات.وكرم رئيس جامعة الجوف الطلاب والطالبات واللجان العاملة في المسابقة والمحكمين.