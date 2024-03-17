الأحد، 07 رمضان 1445 ، 17 مارس 2024

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السليق.. أشهر وأهم الأطباق الرمضانية بالطائف والحجاز

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السليق
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في أيام رمضان المباركة، تتزين المائدة الحجازية خاصة الطائف بأكلة "السليق" المميزة.

السليق.. أشهر الأطباق الرمضانية بالطائف والحجازاضافة اعلان

ويعتبر السليق ضمن أشهر وأهم الأطباق التي يتم تقديمها بمناطق الطائف والحجاز.
 والسليق قريب من الكبسة، فهو عبارة عن كبسة أرز أبيض تقدم مع لحم خروف أو دجاج، بالإضافة إلى الأرز والحليب.


ويقدم بجانبه معجون الطماطم، مضافًا إليها بهارات كالفلفل الأسود والقرنفل والزبدة.

مكونات وطريقة عمل السليق الطائفي

1 دجاجة، او كيلو من اللحم
2 كوب أرز مصري
1/2 كوب أرز بسمتي
3 فص مستكة
3 حبوب هيل
1 بصلة
1/4 ملعقة صغيره فلفل أبيض
1/4 كوب زبدة
2 كوب حليب سائل.


الخطوات

1 - تسلق الدجاج أو اللحم في قدر كبير ضغط أو عادي، تضاف البصلة، الهيل، الفلفل والملح.
2 - يغسل الأرز وينقع في ماء بارد لحين نضج الدجاج أو اللحم.
3 - يوضع الأرز في قدر، يضاف من مرق السلق مع مرعاه أن تكون المرقة أكثر من الأرز بثلاثة أضعاف أو أكثر، يقلب الأرز من حين لآخر بمضرب البيض اليدوي حتى لا يلتصق.


4 - عند استواء الأرز، يوضع الحليب ويقلب بخفة.
5 - تذوب الزبدة في مقلاة، توضع المستكة حتى تذوب ثم يضاف على الأرز ويقلب، يسكب الأرز في وعاء ويوزع الدجاج أو اللحم على الوجه ثم يقدم.

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