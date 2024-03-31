القيام يتصدر الترند.. هل تجزيء عنه صلاة التراويح ؟

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تصدر هاشتاج القيام الترند على منصة إكس، حيث سرد عدد من النشطاء ذكرياتهم الطيبة مع القيام في شهر رمضان المبارك.



القيام في رمضان:



هل صلاة التراويح تجزيء عن قيام الليل:



إطالة وتقصير مدة صلاة التراويح:



قراءة الإمام القرآن كاملا في التراويح:



وعلق أحد النشطاء مستدلا بهمة كبار السن في حرصهم على القيام بالقول :" قال الشيخ عبدالكريم الخضير - حفظه الله - : ومن المؤسف أن تجد كبار السن أحرص على تطويل الصلاة من غيرهم؛ بل إن كثيرين منهم يعدون صلاتنا تلاعبًا، وقد أدركت شخصا جاوز مائة عام، كان يصلي خلف إمام ليس ذا صوتٍ نديٍّ، وفوق هذا كان يطيل؛ فقد كان يقرأ في التسليمة الواحدة من القيام في رمضان جزءًا كاملًا.أما اليوم؛ فإذا زاد الإمام آية أو آيتين؛ تذمر بعض الشباب، والسبب في هذا الاختلاف هو أن الذي يقف بين يدي الله ﷻ هو القلب، وأما البدن؛ فهو آلة".وعلق آخر:" اعتكاف لا يعجز عنه أي أحد، حتى المشغول : يختار شيخنا ابن باز وغيره من أهل العلم أن الاعتكاف ولو مدة ساعة مثلا مشروع، فلو أتيت لصلاة التراويح ونويت الاعتكاف فترة هذه الصلاة لكان ذلك اعتكافا مشروعا".ومن نوى الاعتكاف بالبقاء بعد القيام أول الليل حتى القيام الثاني فله حكم المعتكف.وفي وقت سابق أجاب الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية على سؤال بشأن حكم إجزاء صلاة التراويح عن أداء صلاة التهجد أو قيام الليل.وكان الشيخ الخثلان قد أعاد مقطع فيديو في حسابه علي منصة "إكس" يجيب فيه على سؤال يقول فيه صاحبه :" هل صلاة التراويح تكفي عن قيام الليل في آخر الليل؟".وأوضح الشيخ الخثلان أن ذلك يجزيء، وأن من صلى صلاة التراويح فقد صلى من الليل.وأضاف أن صلاة التراويح جزء من صلاة الليل ولم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تسمى صلاة التراويح، ولذلك من صلى صلاة التراويح فقد صلى صلاة الليل.كما الشيخ الخثلان أيضا، على سؤال بشأن الضابط في صلاة التراويح وهل الصحيح إطالتها أم تقصير مدتها.وكان قد تلقى سؤالا خلال استضافته على قناة المجد مفاده: "السنة في صلاة التراويح إطالة مدتها أو تقصيرها؟".وأوضح الشيخ الخثلان في جوابه أنه يجب على الإمام أن يحرص على تطبيق السنة في القراءة وفي الصلاة، وأن يصلي صلاة معتدلة.وبيّن أيضا أنه ينبغي عليه ألا يطيل الصلاة إطالة منفّرة تشقّ على المأمومين، إضافة أيضا إلى أنه لا يخلّ بها، بحيث لا يمكن للمصلين أن يؤدوا العبادة في خشوع.أيضا بين الشيخ الخثلان حكم ختم القرآن الكريم للإمام في صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك.وقال الشيخ الخثلان: "إذا لم يكن في ذلك مشقة من الإمام على المأمومين ورغبت جماعة المسجد في ذلك فهذا هو الأكمل".وأضاف الشيخ الخثلان "الفقهاء ذكروا أن الأفضل أن الإمام يُسمع المأمومين جميع القرآن الكريم في شهر رمضان".