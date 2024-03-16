غني بقطع اللحم والخضروات.. المغش من أشهر الأطباق الشعبية على موائد جازان الرمضانية

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يُحافظ أهالي منطقة جازان على أكلاتهم الشعبية التقليدية على موائد الإفطار الرمضانية ، كموروث ثقافي توارثته الأجيال ، وظل حاضرًا ومتجددًا عامًا بعد عام .



وجبة المغش في جازان:

أهم الأكلات الرمضانية التي تُزين موائد عسير

ويُعد " المغش " الرمضانية في منطقة جازان ، وحظي باختياره من قبل هيئة فنون الطهي كطبق لمنطقة جازان ضمن مبادرة "روايات الأطباق الوطنية وأطباق المناطق" ، وهو وعاء حجري توضع فيه قطع اللحم والخضروات ، ويُطهى في الميفا " التنور " .وأجادت ربات البيوت في إعداد المغش وغيره من الأطباق الرمضانية ومنها الشوربة والخمير والسمك ، معتمدات على "الميفا" كوسيلة تقليدية لطهي وجبات الإفطار الرمضانية خاصة ، حيث تمنح نكهة مميزة لمختلف الأطباق الشعبية .تشتهر المائدة الرمضانية في منطقة عسير جنوب المملكة، بأشهى الأكلات الشعبية الموروثة والتي أصبحت عنوانًا مميزًا لأهالي المنطقة.ومع دخول شهر رمضان المبارك، تشهد الموائد الرمضانية لكافة العوائل والأسر إقبالاً كبيرًا على الأكلات الشعبية المختلفة، والتي من أهما:1 – الحنيذ.2 - المغش.3 - البحيتة.4 - الخمير.5 - اللحوح.6 - خبز التنور بأنواعه.7 - أنواع البقوليات كالبقل والجرجير البلدي وغيرها.