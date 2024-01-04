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العرفج: لهذا السبب أصحاب المهارات أفضل من الحاصلين على الدكتوراه (فيديو)

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أصحاب المهارات الأكثر طلبًا بسوق العمل
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قدم الدكتور أحمد عبدالرحمن العرفج، الملقب بـ "عامل المعرفة"، مجموعة من النصائح للمقبلين على دخول سوق العمل بالمملكة.
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سوق العمل بالمملكة

وقال العرفج في مقابلة مع برنامج "يا هلا بالعرفج" على فضائية "روتانا خليجية": في سوق العمل حاليًا "الشهادات هي المظهر والمهارات هي الجوهر".
وأضاف: "انتهى زمن الدراسات العليا إلا في شيئين؛ الأول الذي ينمي نفسه مثل الذي يدرس لا من أجل الفشخرة، والأمر الثاني وهو التدريس في الجامعة". 
وأشار إلى أن الشركات العامة والوزارات أصبحت لا ترحب بحملة الشهادات العليا، لأنهم "يشكلون عبئًا عليها، بسبب رواتبهم الضخمة".

امتلاك المهارات وتنميتها

وشدد في المقابل على أهمية امتلاك المهارات وتنميتها، مقدمًا مجموعة من التوصيات، على النحو التالي:
1-التمرين - محمد علي كلاي يقول: ما فزت إلا بالتدريب لمدة 3 ساعات.
2-تنظيم الوقت 
3-خطة للتمرين
4-الالتزام بالعمل
5-الاستمرار في التعلم
6- القراءة الواسعة في تخصصك
7- كن متميزًا في عملك
8- اختر شخصية مثالية قلّدها في البداية
9-التعلم من الأخطاء.


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