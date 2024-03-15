الشرطة في هذا البلد تنصح المواطنين بترك مفاتيح سياراتهم خارج المنزل ليسرقها اللصوص!

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حث أحد ضباط الشرطة بمدينة تورونتو الكندية، السكان على ترك مفاتيح سياراتهم عند باب المنزل الأمامي حتى يتمكن اللصوص من سرقة سياراتهم بهدوء دون اقتحام المنزل وتهديد سلامتهم.

ووجه الضابط ماركو ريكياردي هذه النصائح في اجتماع شعبي عقد مؤخرًا، مقترحًا "أن يترك الناس مفاتيح سيارتهم في حقيبة فاراداي صغيرة عند الباب الأمامي"، وفق ما جاء في بيان أصدرته دائرة شرطة تورونتو الأربعاء.

وأضاف البيان: "على الرغم من حسن النية، هناك أيضًا طرق أخرى لمنع اقتحام المنازل بدافع سرقة السيارات".

وتعمل حقائب فاراداي على حجب أجهزة تكرار الإشارات المستخدمة في سلسلة المفاتيح التي يمكن للمجرمين استخدامها لسرقة المركبات، وفق ما ذكر موقع "روسيا اليوم".





ارتفاع معدلات السطو على المنازل واقتحامها





نصائح لحماية السيارات من السرقة



وارتفعت معدلات السطو على المنازل واقتحامها في تورنتو بسبب سرقة السيارات بنسبة 400 في المئة العام الماضي، بحسب شرطة المدينة.وخلال اجتماع "إيتوبيكوك" المجتمعي، قال الضابط ريكياردي: "لمنع احتمال تعرضك للهجوم في منزلك، اترك سلسلة المفاتيح عند باب منزلك الأمامي".وأضاف: "إنهم يقتحمون منزلك فقط لسرقة سيارتك. إنهم لا يريدون أي شيء آخر".وتابع الضابط: "الكثير ممن يعتقلونهم يحملون أسلحة، وهي ليست أسلحة مزيفة، إنها أسلحة حقيقية ومذخرة"، وفق ما نشرته صحيفة "سيتي نيوز".وقالت شرطة تورونتو في بيان الأربعاء إنها "تشعر بالقلق إزاء تصاعد أعمال العنف، حيث يتم استخدام جميع أنواع الأسلحة والأسلحة النارية لسرقة المركبات، بما في ذلك في أثناء اقتحام المنازل".وأضافت أن الضباط يطلبون دائمًا من الجمهور إعطاء الأولوية لسلامتهم على سياراتهم، إلا أن هناك طرقًا أخرى يمكن للسكان من خلالها حماية منازلهم ومركباتهم، بخلاف مجرد ترك المفاتيح عند الباب الأمامي.ومن بين النصائح المختلفة الواردة في البيان:- ركن المركبات في المرآب إن أمكن.- التأكد من أن الممر الخاص بك مضاء جيدًا.- وأن لديك نظام أمان منزلي وكاميرات أمنية إن أمكن.- وضع كاميرات أمنية على النوافذ والأبواب الزجاجية.- الحفاظ على بوابات الفناء الخلفي مغلقة وإغلاق نوافذ الطابق الأرضي.- الإبلاغ عن المركبات أو الأشخاص المشبوهين.