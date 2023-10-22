"الخثلان" يكشف عن أفضل الأدعية الجامعة التي ينبغي للمسلم أن يدعو بها

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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن أفضل الأدعية الجامعة التي ينبغي للمسلم أن يدعو بها. اضافة اعلان





أعظم الأدعية الجامعة التي ينبغي للمسلم أن يدعو بها



اشرح لي صدري



يسر لي أمري



مواضع استجابة الدعاء



موانع إجابة الدعاء



pic.twitter.com/1W32NaQ22p #درس_الخثلان #الشيخ_الخثلان : من أعظم الأدعية الجامعة التي ينبغي للمسلم أن يدعو بها: «ربِّ اشرح لي صدري، ويسِّر لي أمري»؛ لأنَّك إذا قلت: «ربِّ اشرح لي صدري» سألت الله أن يزيل عنك العوائق الدَّاخلية، وإذا قلت: «ويسِّر لي أمري» سألت الله أن يزيل عنك العوائق الخارجية. #سعد_الخثلان October 22, 2023

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه من أعظم الأدعية الجامعة التي ينبغي للمسلم أن يدعو بها: "ربِّ اشرح لي صدري. ويسِّر لي أمري".وأضاف أن المسلم إذا قال: "ربِّ اشرح لي صدري"، فقد سأل الله أن يزيل عنه (المسلم) العوائق الدَّاخلية.وبين الخثلان، أن المسلم عندما يقول: "ويسِّر لي أمري"، فإنه قد سأل الله أن يزيل عنه (المسلم) العوائق الخارجية.وأشار إلى أن بعض أهل العلم استقروا على أن أحد مواضع استجابة الدعاء هو دعاء الله عند رؤية نعمة معينة عند المسلم.وأرجع الخثلان ذلك إلى دعاء زكريا عليه السلام بأن يهب له الله ذرية طيبة بعدما رأى خيرًا كثيرًا عند السيدة مريم عليها السلام، وذلك في قول الله تعالى "هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء".وأكد في الوقت نفسه، أن من أعظم موانع إجابة الدعاء استعجال الإجابة، واليأس منها عند تأخر تحققها.