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"الخثلان" يكشف عن أفضل الأدعية الجامعة التي ينبغي للمسلم أن يدعو بها

الدكتور سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن أفضل الأدعية الجامعة التي ينبغي للمسلم أن يدعو بها.اضافة اعلان

أعظم الأدعية الجامعة التي ينبغي للمسلم أن يدعو بها

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه من أعظم الأدعية الجامعة التي ينبغي للمسلم أن يدعو بها: "ربِّ اشرح لي صدري. ويسِّر لي أمري".

اشرح لي صدري

وأضاف أن المسلم إذا قال: "ربِّ اشرح لي صدري"، فقد  سأل الله أن يزيل عنه (المسلم) العوائق الدَّاخلية.

يسر لي أمري

وبين الخثلان، أن المسلم عندما يقول: "ويسِّر لي أمري"، فإنه قد سأل الله أن يزيل عنه (المسلم) العوائق الخارجية.

مواضع استجابة الدعاء

وأشار إلى أن بعض أهل العلم استقروا على أن أحد مواضع استجابة الدعاء هو دعاء الله عند رؤية نعمة معينة عند المسلم.
وأرجع الخثلان ذلك إلى دعاء زكريا عليه السلام بأن يهب له الله ذرية طيبة بعدما رأى خيرًا كثيرًا عند السيدة مريم عليها السلام، وذلك في قول الله تعالى "هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء".

موانع إجابة الدعاء

وأكد في الوقت نفسه، أن من أعظم موانع إجابة الدعاء استعجال الإجابة، واليأس منها عند تأخر تحققها.

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