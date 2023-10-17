هل يجوز لمن يعاني من الوسواس القهري أن يجمع الصلوات؟ "الخثلان" يُجيب

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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم جمع الصلوات لمن يعاني من الوسواس القهري. اضافة اعلان





يجوز لمن يعاني من الوسواس أن يجمع الصلوات



آثار الوسواس على الإنسان



نصيحة غالية لمن يعاني من الوسواس



وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أنه إذا كان الوسواس القهري شديدًا فإن ذلك يعتبر عذرًا لصاحبه وله أن يجمع الصلوات.وأضاف أن الوسواس يكون صعبًا على بعض النفوس ويشغل الإنسان كثيرًا، ويقلقه ويجعله لا يهنأ بعيش؛ لذلك عذر الشرع صاحب الحالات الشديدة من الوسواس بأن يجمع الصلوات في هذه الحالة.ونصح الخثلان، من يعانون من الوسواس بالذهاب للطبيب النفسي المختص، والسعي وراء أسباب العلاج والاستعانة بالله، وقطع التفكير فيما يطرأ على النفس من هذه الوساوس.