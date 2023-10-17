هل يجوز لمن يعاني من الوسواس القهري أن يجمع الصلوات؟ "الخثلان" يُجيب

أ أ
كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان،
عن حكم جمع الصلوات لمن يعاني من الوسواس القهري.
يجوز لمن يعاني من الوسواس أن يجمع الصلواتوأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة
"إكس"، أنه إذا كان الوسواس القهري شديدًا فإن ذلك يعتبر عذرًا لصاحبه
وله أن يجمع الصلوات.
آثار الوسواس على الإنسانوأضاف أن الوسواس يكون صعبًا على بعض النفوس ويشغل الإنسان
كثيرًا، ويقلقه ويجعله لا يهنأ بعيش؛ لذلك عذر الشرع صاحب الحالات الشديدة من الوسواس بأن يجمع الصلوات في هذه الحالة.
نصيحة غالية لمن يعاني من الوسواس
ونصح الخثلان، من يعانون من الوسواس بالذهاب للطبيب النفسي المختص، والسعي
وراء أسباب العلاج والاستعانة بالله، وقطع التفكير فيما يطرأ على النفس من هذه الوساوس.
هل يجوز لمن يعاني من الوسواس القهري أن يجمع الصلوات.. وتوجيه هام من الشيخ د. سعد الخثلان @saad_alkhathlan#يستفتونك #الرسالة pic.twitter.com/l0qiq5b5Bi— قناة الرسالة (@alresalahnet) October 13, 2023