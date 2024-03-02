فتوى مهمة من "الخثلان" لأصحاب "الكشتات" والرحلات البرية بشأن قصر الصلاة

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أجاب الشيخ الدكتور سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، على سؤال يتكرر من أصحاب الرحلات (والكشتات) البرية.



فتوى لأصحاب الكشتات والرحلات البرية:



مسافة قصر الصلاة تحتسب من المنزل أم من العمران؟



سبب تحديد مسافة القصر بـ 80 كيلو مترا:



وأضاف "الخثلان" أن سؤال أصحاب الرحلات البرية المتكرر هو : هل يجوز لهم قصر الصلاة والجمع ؟وتابع، " الجواب: إن كانت المسافة من مفارقة عمران البلد المقيمين فيه تبلغ ٨٠ كم فأكثر جاز لهم القصر والجمع ،وإن كانت أقل من ٨٠ كم لم يجز لهم القصر ولا الجمع".وفي وقت سابق، أجاب الشيخ سعد الخثلان، على سؤال بشأن كيفية احتساب المسافة التي يجوز فيها قصر الصلاة.وكأن أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" ذهبنا إلى مخيم في نفود ملهم مسافته من منزلنا 83 كلم، والبعض من منزله 77 كلم فمنا من قصر الصلاة ومنا من لم يقصرها.. فهل صلاتنا صحيحة؟".وأوضح الشيخ الخثلان أن من كانت مسافته أقل من 80 كلم فهؤلاء صلاتهم غير صحيحة، ويلزمهم إعادة الصلاة.وأما من كان فوق الثمانين كلم فإنه ينظر إلى هذه المسافة هل هي محتسبة من مفارقة العمران إلى المكان الذي وصلوا إليه، أم من المنزل.وتابع :" إذا كانت المسافة من مفارقة العمران إلى المكان الذي وصلوا إليه أقل من 80 كلم فإنه يعيد الصلاة، منبها إلى خطورة احتساب المسافة من المنزل لأنها قد تتسبب في بطلان الصلاة والتثبت من احتساب المسافة من بداية مفارقة العمران".وفي وقت سابق أوضح أيضا الشيخ الخثلان، سبب تحديد مسافة القصر في السفر بـ80 كيلومترًا.وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن مسافة القصر في السفر بـ80 كيلومترًا مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم:" لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم".وأضاف أن المقصود من قوله عليه الصلاة والسلام: "يوم وليلة"، كأنه قال أدنى مسافة سفر.وبين أن اليوم والليلة تعادل 4 بُرد، والبريد 4 فراسخ، أي 16 فرسخًا، والفرسخ 3 أميال يعني مسافة 48 ميلًا.