"الثانية الكبيسة".. لهذا السبب سيتوقف الوقت في عام 2029

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نعرف جميهًا ما تسمى بــ "السنة الكبيسة"، التي تتكرر كل أربع سنوات، ليتم إضافة يوم إلى شهر فبراير، فيصبح 29 بدلاً من 28.





لكن هل سمعت من قبل عن "الثانية الكبيسة"؟



وقف الوقت في 2029



التوقيت العالمي الموحد



الثانية الكبيسة السالبة



ذوبان الجليد وظاهرة الاحتباس الحراري



ربما لم يسمع عنها أغلب الناس من قبل، وعادةً ما تكون في نهاية شهر يونيو أو نهاية شهر ديسمبر.وذلك لأن السرعة التي تدور بها الأرض حول محورها تتقلب قليلاً، مما يعني أن الدورة الكاملة لا تكون دائمًا يومًا واحدًا بالضبط.ودعا البروفيسور دنكان أجنيو، عالم الجيوفيزياء في جامعة كاليفورنيا في سان دييجو، إلى قفزة "سلبية" - إزالة ثانية - لأول مرة، قائلاً: "إن القفزة السلبية الثانية يجب أن تحدث في عام 2029 لحساب دوران الأرض بسرعة كبيرة".لكنه حذر من أن هذا قد يؤدي إلى مشاكل "غير مسبوقة" للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر.وأضاف البروفيسور أجنيو في ورقته البحثية الجديدة: "إن استقراء اتجاهات النواة والظواهر الأخرى ذات الصلة للتنبؤ باتجاه الأرض في المستقبل يظهر أن التوقيت العالمي المنسق كما هو محدد الآن سيتطلب انقطاعًا سلبيًا بحلول عام 2029".وتابع، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل": "سيشكل هذا مشكلة غير مسبوقة بالنسبة لتوقيت شبكة الكمبيوتر وقد يتطلب إجراء تغييرات في التوقيت العالمي الموحد (UTC) في وقت أبكر مما هو مخطط له".ويتم تعريف التوقيت العالمي الموحد (UTC) من خلال "ساعات ذرية" متطورة وفائقة الدقة حول العالم، والتي تدق بدقة وبشكل مستمر.لكن هذه الساعات الذرية لا تتوافق تمامًا مع "التوقيت الشمسي" المرصود، والذي يحدد الأيام تاريخيًا على أنها دورة واحدة للأرض.ويتغير الوقت الذي يستغرقه دوران كوكبي واحد بين الحين والآخر بسبب سحب القمر، مما يتسبب في انجراف النظامين الزمنيين بعيدًا عن بعضهما البعض.ومنذ عام 1972، تمت إضافة الثانية الكبيسة 27 مرة، وكان آخرها في عام 2016.لكن دوران الأرض يتسارع منذ عام 2020، ولا يتباطأ، لذلك قد يلزم إزالة الثانية الكبيسة في المستقبل، بدلاً من إضافتها، من أجل الحفاظ على تزامن التوقيت الشمسي المرصود مع الساعات.والثانية الكبيسة "الإيجابية" هي إضافة ثانية عندما يكون دوران الأرض بطيئًا جدًا، في حين أن الثانية الكبيسة "السالبة" هي إزالة ثانية عندما يكون دوران الأرض سريعًا جدًا.وقال البروفيسور أجنيو: "حتى قبل بضع سنوات، كان المتوقع أن الثواني الكبيسة ستكون دائمًا إيجابية، وتحدث أكثر فأكثر. ولكن إذا نظرت إلى التغيرات في دوران الأرض، وهو سبب الثواني الكبيسة، وقمت بتحليل أسباب هذه التغييرات، يبدو أن النتيجة السلبية مرجحة تمامًا".هناك عدة عوامل تتسبب في اختلاف معدل دوران الأرض من سنة إلى أخرى، وأحد هذه العوامل هو قلب الأرض السائل - كتلة من الحديد المنصهر داخل الجزء الصلب من الكوكب.وتتفاعل الحركات البطيئة جدًا لأجزاء مختلفة من النواة لإنتاج المجال المغناطيسي للأرض. وتتسبب هذه الحركات المتغيرة أيضًا في دوران الأرض بشكل أسرع أو أبطأ.ويدعي البروفيسور أجنيو في دراسته الجديدة أن ذوبان الجليد عند خطوط العرض العليا بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري يشكل عاملاً إضافيًا يبطئ دوران الأرض.عندما يذوب الجليد، ينتشر الماء فوق المحيط بأكمله، مما يزيد من "مقاومة" الأرض للتسارع الزاوي وبالتالي يؤدي إلى إبطاء حركة الكوكب. لذلك، في حين أن دوران الأرض يتسارع بشكل عام، فإن الاحتباس الحراري يبطئه، مما يؤخر الحاجة إلى ثانية كبيسة سلبية.وبدون تباطؤ دوران الأرض الناجم عن ذوبان الجليد، ستكون هناك حاجة إلى الثانية الكبيسة السلبية في عام 2026، حسبما أفاد البروفيسور أجنيو.ويضيف أن هذا التأجيل، رغم أنه يمنح المزيد من الوقت للاستعداد، ليس سوى فائدة تافهة مقارنة بالمشاكل الهائلة الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري.ويقول في دراسته التي نشرت في "مجلة الطبيعة": "إن زيادة ذوبان الجليد في جرينلاند والقارة القطبية الجنوبية، والتي تم قياسها بواسطة جاذبية الأقمار الصناعية، أدت إلى انخفاض السرعة الزاوية للأرض بسرعة أكبر من ذي قبل" .وتابع: "لقد أصبح الاحتباس الحراري وضبط التوقيت العالمي مرتبطين ارتباطًا وثيقًا وقد يكونان أكثر ارتباطًا في المستقبل".في عام 2022، صوّت العلماء على إلغاء نظام الثانية الكبيسة تمامًا، لكنه لن يتم تفعيل ذلك حتى عام 2035 – إذ ربما تكون هناك حاجة بالفعل إلى ثانية كبيسة سلبية.