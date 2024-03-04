احذر منها.. أخطر 5 عمليات احتيال مالي في 2024

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ينعكس تطور أدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا على جميع جوانب حياتنا اليومية بما في ذلك عمليات النصب والاحتيال التي أصبح من الصعب اكتشافها عند شريحة واسعة من الناس.

وبلغت القيمة الإجمالية لعمليات الاحتيال لعام 2023 أكثر من 7 مليارات دولار في الولايات المتحدة فقط، وفقًا للجنة التجارة الأمريكية الفيدرالية، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وقد يكون مرتكبو هذه الأنواع من الجرائم عصابات منظمة أو مؤسسات إجرامية عابرة للحدود يعمل بها موظفون لديهم طرق يتبعونها لإغراء الضحايا.

الخطوة الأكثر أهمية لتجنب التعرض للاحتيال هي معرفة الطرق التي يمكن أن يتبعها المحتالون، فعندما يكون أي شخص على علم بطريقة احتيال معينة، فسيكون أقل عرضة للوقوع ضحية لها.





أخطر 5 عمليات احتيال مالي في 2024



1. الاحتيال باستخدام صوتك



2. الحيل الرومانسية



3. احتيال العملات المشفرة



4. احتيال التوظيف



5. الاحتيال الضريبي



فيما يلي خمسة من أهم عمليات الاحتيال المالي التي يجب عليك الحذر منها في عام 2024.إن تلاعب المحتالين بمشاعر الناس من خلال استخدام العلاقات الشخصية والتظاهر بأنهم أشخاص يهتمون لأمرهم هو نقطة انطلاق للعديد من مخططات الاحتيال هذه.حيث إنه يمكن للصوص باستخدام الذكاء الصناعي صناعة نسخة مقلدة بصوتك واستخدامها لانتحال شخصيتك، وقد يتصل المحتالون بأحد أفراد الأسرة ويتظاهرون بأنهم معرضين لخطر مباشر ويحتاجون إلى مبلغ مادي فورًا.لقد كانت عمليات الاحتيال الرومانسية طريقة شائعة لسرقة الأموال لفترة طويلة من الزمن، لكنها تطورت بشكل كبير مع التطور التكنولوجي في السنوات الأخيرة.غالبا ما تبدأ عمليات الاحتيال هذه برسائل خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المواعدة، بعد أن يراجع اللصوص المعلومات المنشورة على هذه الحسابات، ومن ثم تطوير العلاقة بغية الوصول إلى المعلومات الشخصية التي تساعد في الوصول إلى الحسابات البنكية.تعد عمليات الاحتيال المتعلقة بالاستثمار عمومًا أكثر أنواع الاحتيال المالي انتشارًا حيث إن إجمالي خسائرها بلغ أكثر من 3.8 مليار دولار في عام 2022.ويستخدم المحتالون العملات المشفرة لأنها لا تتمتع بنفس الحماية القانونية التي تتمتع بها البطاقات البنكية، ولا يمكن استرداد الأموال بعد إرسالها من المحفظة الإلكترونية، كما يعتبر التشفير أمرًا أساسيا في عمليات الاحتيال الاستثمارية، وهو حاجز كبير أمام أي الجهة تريد تتبع حركة الأموال.تعد عمليات الاحتيال المتعلقة بالأعمال التجارية والوظائف فئة رئيسة أخرى من عمليات الاحتيال المالي، وخاصة بعد قيام العديد من الشركات حول العالم بتسريح العمال في الفترة الماضية.يستخدم بعض المحتالين أساليب مغرية يصعب اكتشافها لجذب الضحايا من خلال إجراء مقابلات مع شركة قد تبدو رسمية، ثم يرسل لك صاحب العمل المزيف بريدًا إلكترونيًا مزيفًا لجمع معلوماتك الشخصية، وبمجرد حصولهم على معلومات هويتك الشخصية سيصبح من السهل الدخول إلى حسابك البنكي.يتظاهر المحتالون في عملية الاحتيال هذه بأنهم طرف ثالث "وسيط" ويعرضون المساعدة في إنشاء حساب عبر الإنترنت لدفع الضرائب دون أي جهد، ومن ثم يقومون بتقديم بيان ضريبي مزيف بعد الحصول على الأموال.ويمكن استخدام معلومات الضحايا في عمليات احتيال مالي أخرى، مثل الحصول على قرض أو فتح بطاقات ائتمان.