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"الصلاة ستغير حياتنا".. لاعب شهير يفتتح صالة للعبادة بنادي أرسنال أول رمضان

لاعب شهير
النني
أ أ
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أعرب اللاعب محمد النني عن سعادته بالانتهاء من فتح صالة للعبادة، داخل نادي أرسنال لأجل التفكر وأداء الفريضة في شهر رمضان.اضافة اعلان

النني يفتتح صالة للصلاة في أرسنال:


وكان النني عقد كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات "إكس": "أنا فخور جدًا بافتتاح غرفة صلاة اللاعبين في استاد الإمارات".
وأضاف: "الحصول على هذه المساحة للتأمل والصلاة سيغير حياة لاعبي أرسنال في المستقبل، أنا ممتن حقًا للموظفين وكل من شارك في تحقيق ذلك".

أكبر حفل إفطار جماعي:


وفي وقت سابق وفي نهاية شهر رمضان، استضاف ملعب ويمبلي الذي تُلعب عليه مباريات منتخب إنجلترا حفل إفطار جماعي، وذلك بحضور نحو 1000 شخص وفقا لما أعلنته "أوبن إفطار".
وقالت مؤسسة "أوبن إفطار" المعنية بتنظيم هذا الحدث التاريخي حينها معلقة على هذا الحدث:"هذا هو أكبر حفل إفطار جماعي خلال شهر رمضان في ملاعب كرة القدم على مر العصور".
وعلى غير العادة، ازدحم ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن، ، لكن الازدحام لم يكن بجماهير الكرة، وإنما كان باستضافة أكبر إفطار في ملاعب كرة القدم.

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