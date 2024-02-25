أنقذوها في اللحظة الأخيرة.. طفلة لبنانية وجها لوجه مع "كلاب شاردة"

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تمكن الأهالي في لبنان من إنقاذ طفلة في اللحظة الأخيرة والتي تعرضت لهجوم من قبل كلاب ضالة.



إنقاذ طفلة من كلاب ضالة في لبنان:

5 خطوات لتجنب الكلاب الضالة:

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام لبنانية، فقد عثر على الطفلة حلا غمراوي من سكان منطقة القبة - طرابلس، وذلك داخل غرفة تابعة لأحد المباني بالقرب من مسجد الوديع في ذات المنطقة.وأوضح موقع "لبنان 24" أنه عندما كانت حلا تعبر الطريق، تعرّضت للملاحقة من قبل مجموعة كلابٍ شاردة، دخلت إلى المبنى واختبأت في الغرفة التي مكثت فيها لأكثر من 12 ساعة بعدما أُغلق الباب خلفها، حيث حبست بداخلها.وأضاف أنه تم إنقاذ الفتاة من قبل الأهالي الذين سمعوا نداء الاستغاثة من داخل غرفة المبنى.1-تجنب الركوض: أول رد فعل يصدر عن أي شخص في مثل هذه المواقف هو الركض.2- حافظ على مسافة بينك وبين الكلاب الضالة، خاصة إذا بدت خائفة أو عدوانية.3- لا تنظر في عين الكلب: لأنه يمكن اعتباره تهديدًا. بدلًا من ذلك، حافظ على هدوئك وحاول الحفاظ على وضعية جسد مستقيمة.4- استخدم حجارة أو عصًا: إذا واجهك كلب بنباح عالٍ لا تحاول الهرب، فإذا كان لديك شيء قريب منك مثل أو عصا أو حجارة، فاستخدمها كحاجز وقائي بينك وبين الكلب.5- التبليغ عن الكلاب الضالة: إذا رأيت مثل هذا الكلب الضال في منطقتك، فأبلغ عن ذلك إلى مراقبة الحيوانات المحلية أو أقرب منظمة رعاية للحيوانات.