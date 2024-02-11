أشبه بزلزال.. انهيار مبنى مكون من 5 طوابق بدولة عربية في لمح البصر

أ أ



تعرض مبنى سكني مكون من 5 طوابق في لبنان للانهيار المفاجيء دون حدوث إصابات، حيث اعتقد السكان أن هزة أرضية حركت المبنى فأخلوه على الفور.





انهيار مبنى في لبنان:



و ذكرت وسائل إعلام محلية أن صيحات الخوف والرعب من السكان الذين أخلوا البناء قد علت، عقب تمايل إحدى البنايات في منطقة الشويفات بلبنان.وكانت كاميرات مراقبة لأهل المنطقة قد وثقت تهاوي البناء وتحوله إلى غبار وركام، على وقع صراخ المتواجدين وتكبيراتهم.وتمكن سكان هذه البناية المكونة من 5 طوابق، من إخلائها قبل لحظات من الكارثة بعدما اعتقدوا أن هناك هزة أرضية.من جهتها حمّلت نقابة المالكين في البلاد الدولة وحكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي مسؤولية انهيار مبنى الشويفات وأي انهيارات أخرى.وأكدت في بيان لها أن الدولة لن تحرك ساكنًا لأنها لا تتحمل مسؤولية وسلامة مواطنيها.أيضا حذرت من وجود أكثر من 15 ألف مبنى مهدد بالانهيار، منوهة أن العدد إلى ارتفاع بمرور الزمن واستهلاك المزيد من المباني القديمة من دون ترميمها، خصوصا المدارس الرسمية في طرابلس والشمال.يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يشهد فيها لبنان انهياراً لأحد الأبنية، فقد سبقتها حوادث مأساوية أخرى.