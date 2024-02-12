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نهاية مرعبة لطفلة.. أم تضع ابنتها في الفرن بدلا من سريرها بهذه الدولة

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أرشيفية
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في واقعة نادرة  الحدوث وتفوق الوصف، تسبب إهمال إحدى الأمهات في الولايات المتحدة في نهاية مرعبة لطفلتها.

أم تضع طفلتها في الفرن: اضافة اعلان

وبحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فقد اتهمت ماريا توماس من مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري، بتعريض سلامة طفلتها للخطر.

وكشف التقرير أن الشرطة استجابت بعد ظهر الجمعة الماضية لبلاغ عن طفلة رضيعة لا تتنفس ومصابة بحروق واضحة، إلى أن تم إعلان وفاة الطفلة.
وأوضحت الشرطة بحسب التقرير أن أحد الشهود أخبر المسعفين أن الأم وضعت الطفلة لتأخذ قيلولة ووضعتها عن طريق الخطأ في الفرن بدلا من سريرها.

فيما أكد المدعي العام في مقاطعة جاكسون، في بيان له قائلا: "نقر بالواقعة المروعة لهذه المأساة وقلوبنا مثقلة بخسارة هذه الحياة الثمينة، نحن نثق في أن نظام العدالة الجنائية سيستجيب بشكل مناسب لهذه الظروف الفظيعة".

وبحسب وسائل الإعلام، فإنه حتى الآن، لم يتضح كيف تم ارتكاب هذا الخطأ الذي لا يعقل وأدى لإنهاء حياة هذه الطفلة بالطريقة المرعبة.

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