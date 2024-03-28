أكلات رمضانية.. طريقة عمل شوربة "صلولة" المفضلة لدى أهل الرياض

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خلال أيام وليالي شهر رمضان المبارك، تتميز موائد المملكة بأشهى الأكلات وألذ الأطعمة، ومنها شوربة "صلولة" المفضلة لدى أهل الرياض.

وشوربة "صلولة، لها طابع مميز في رمضان، وهي أول ما يتناوله الفرد على المائدة كنوع من تجهيز المعدة للطعام قبل تناول الوجبات الدسمة.





مكونات شوربة "صلولة" المفضلة لدى أهل الرياض



خطوات عمل شوربة صلولة



أبرز أنواع "الشوربة" بالمملكة في رمضان



كما تُعتبر من أشهر الأطباق الأساسية في رمضان خاصة على مائدة الإفطار بالرياض.وتتكون شوربة صلولة من الطحين الأسمر مصحوبة بمرق اللحم والبصل، ثم يذوب فيها قليل من الطحين الأسمر.1 - وضع السمنة بالطنجرة ونذوبها.2 - إضافة الخضار كله ونقلبه جيدًا مع السمنة.3 - حين يذبل الخضار نضيف الملح والفلفل الأسود والقرفة والشعيرية نقلب جيدًا.4 – الاستمرار في تقليب الخضار لمدة ١٠ دقائق على النار إلى حين أن تبدأ بالاستواء.وتتنوع الشوربة من مائدة لأخرى، ولعل أبرز أنواعها التي يفضلها أهل المملكة في رمضان هي شوربة لسان العصفور والجريش وشوربة الدقيق، والمجروش.هذا إضافة إلى شوربة "الحميم"، والتي تتكون من عظام الذبيحة باللحم أو بدون لحم، وتبهر "بالكمون والفلفل الأسود والهيل والقرفة والليمون الأسود الجاف والملح"، مضافًا لها قطع من القرع الأخضر.