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أُصيب الراكب بالإسهال فهبطت الطائرة اضطراريًا!

طائرات
طائرات شركة دلتا
أ أ
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اضطرت طائرة متجهة من مدينة أتلانتا الأمريكية إلى برشلونة بإسبانيا إلى العودة والهبوط اضطراريًا بعد أن أصيب أحد الركاب بالإسهال.
وكانت الطائرة التابعة لشركة "دلتا"، وهي من طراز إيرباص A350 على بعد ساعتين من رحلة عبر المحيط الأطلسي من ولاية جورجيا إلى إسبانيا يوم الجمعة عندما طلب الطيار العودة بسبب فشل برازي.


مشكلة بيولوجية


قال الطيار لمراقبة الحركة الجوية المسجلة على موقع (LiveATC.com) وتمت مشاركتها على منصة "إكس": "هذه مشكلة بيولوجية".
وأضاف":"كان لدينا راكب يعاني من الإسهال طوال الرحلة، لذا يريدون منا أن نعود إلى أتلانتا".
ووصلت الرحلة DL194 إلى برشلونة في الساعة 5:10 مساءً في اليوم التالي - أي بعد ثماني ساعات من الموعد المقرر، وفقًا لموقع (Flightradar24).


مصير الراكب 

ومن غير المعروف ما إذا كان الراكب الذي عانى من الإسهال كان على متن الطائرة عندما هبطت في إسبانيا.
وتمكنت أطقم التنظيف من تنظيف الطائرة بمجرد هبوطها في مطار أتلانتا حيث تظهر سجلات الرحلة أنها استخدمت في رحلة أخرى.
وأكدت شركة دلتا أن هناك "مشكلة طبية" على متن الطائرة وكان لابد من إعادة توجيهها إلى أتلانتا لتنظيفها، وفقًا لموقع "إنسايدر". لكنها لم توضح السبب الطبي.
وقال متحدث باسم الشركة: "عملت فرقنا بأسرع ما يمكن وبأمان قدر الإمكان لتنظيف الطائرة بالكامل وإيصال عملائنا إلى وجهتهم النهائية". 
وأضاف: "نحن نعتذر بشدة لعملائنا عن التأخير والإزعاج الذي حدث في خطط سفرهم".
وفي 29 من أغسطس، عادت طائرة ركاب تابعة لشركة دلتا أسبوعًا كانت في طريقها إلى ميلانو بإيطاليا إلى مطار هارتسفيلد-جاكسون أتلانتا الدولي، عندما تعرضت لمطبات جوية شديدة، مما أدى إلى إصابة 11 راكبًا.

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