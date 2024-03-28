أسوأ سيناريو.. الذكاء الاصطناعي يهدد 8 ملايين وظيفة في دولة أوروبية

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حذر تقرير من أن نحو 8 ملايين وظيفة في بريطانيا معرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي ضمن "أسوأ سيناريو" يمكن توقعه بشأن الوظائف مستقبلا.



مخاطر الذكاء الاصطناعي



التأثير على الناتج المحلي



وتفصيلا، أوضحت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن تحليلاً لمعهد بحوث السياسة العامة، توصل إلى أن بريطانيا تواجه "لحظة تغيير"، في تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي، ودعا الحكومة البريطانية لضمان تطبيق استراتيجية صناعية عادلة.وحدد التقرير مرحلتين رئيسيتين لتبني الذكاء الاصطناعي: الموجة الأولى، التي تتم حالياً، والموجة الثانية التي سوف تدمج فيها الشركات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بصورة أكبر في عملياتها، وهي المرحلة التي يشار فيها إلى أن نحو 59% من المهام التي يقوم بها العاملون يمكن أداؤها بالذكاء الاصطناعي إذا لم يحدث أي تدخل.وبين التقرير أن وظائف الإسناد والدوام الجزئي تواجه خطورة أكبر خلال الموجة الأولى، وتتضمن وظائف السكرتارية وخدمة العملاء والمهام الإدارية، حيث من المرجح أن يكون النساء والأصغر سناً الأكثر تضرراً من شاغلي هذه الوظائف.ويتوقع أسوأ سيناريو للموجة الثانية من الذكاء الاصطناعي شطب نحو 7.9 مليون وظيفة وعدم ارتفاع إجمالي الناتج المحلي.وفي حال اتخاذ الحكومة وقطاعات العمل إجراءات استباقية لحماية العاملين مع ازدياد استخدام الذكاء الاصطناعي، من الممكن أن يؤدي ذلك إلى مكاسب اقتصادية قوية، وفقا للتقرير.بينما أفضل سيناريو للموجة الثانية، فتوقع عدم يشطب أي من الوظائف، حيث ستستمر مع الذكاء الاصطناعي، ما قد يؤدي لتعزيز نمو إجمالي الناتج المحلي 13% وتحقيق نحو 306 مليارات جنيه إسترليني (386 مليار دولار) سنوياً.