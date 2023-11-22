262 مليار ريال تسهيلات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

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كشفت بيانات البنك المركزي (ساما)، عن ارتفاع التسهيلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من القطاع المصرفي وشركات التمويل في المملكة. اضافة اعلان





19 % زيادة في التسهيلات مقارنة بـ 2022





245 مليار ريال مقدمة من القطاع المصرفي





61 % من إجمالي التسهيلات للمنشآت المتوسطة





8.2 مليار ريال للمنشآت الصغيرة



وبلغت بنهاية الربع الثاني 2023، نحو 262.7 مليار ريال، بزيادة قدرها 19% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق 2022.وبحسب البيانات، بلغت التمويلات المقدمة من القطاع المصرفي 245.3 مليار ريال، ما يمثل 93% من إجمالي التسهيلات، وبلغت التسهيلات المقدمة من شركات التمويل 17.3 مليار ريال ما يعادل 7%.واستحوذت المنشآت المتوسطة على 61% من إجمالي التسهيلات المقدمة من القطاع المصرفي بنهاية الربع الثاني 2023، ما يعادل 149.4 مليار ريال.بينما بلغت حصة المنشآت الصغيرة من تسهيلات القطاع المصرفي والجهات المالية 75.7 مليار ريال.واستحوذت المنشآت الصغيرة على 8.2 مليار ريال من إجمالي التسهيلات المقدمة من شركات التمويل، كما بلغت حصة المنشآت المتوسطة نحو 6.2 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2023.