262 مليار ريال تسهيلات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

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كشفت بيانات البنك المركزي (ساما)، عن ارتفاع التسهيلات المقدمة للشركات
الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من القطاع المصرفي وشركات التمويل في المملكة.
وبلغت بنهاية الربع الثاني 2023، نحو 262.7 مليار ريال، بزيادة قدرها 19%
مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق 2022.
19 % زيادة في التسهيلات مقارنة بـ 2022
وبحسب البيانات، بلغت التمويلات المقدمة من القطاع المصرفي 245.3 مليار
ريال، ما يمثل 93% من إجمالي التسهيلات، وبلغت التسهيلات المقدمة من شركات التمويل
17.3 مليار ريال ما يعادل 7%.
245 مليار ريال مقدمة من القطاع المصرفي
واستحوذت المنشآت المتوسطة على 61% من إجمالي التسهيلات المقدمة من القطاع
المصرفي بنهاية الربع الثاني 2023، ما يعادل 149.4 مليار ريال.
61 % من إجمالي التسهيلات للمنشآت المتوسطة
بينما بلغت حصة المنشآت الصغيرة من تسهيلات القطاع المصرفي والجهات المالية 75.7 مليار ريال.