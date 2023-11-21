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بلغت 811 مليار ريال.. 50% ارتفاعاً بالودائع الإدخارية في البنوك

ريال
البنك المركزي "ساما"
أ أ
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ارتفعت الودائع الادخارية خلال العام الحالي بنسبة 50% مسجلة قيمة تاريخية بعد أن بلغت قيمتها خلال الربع الثالث من العام الحالي 811.3 مليار ريال مرتفعة من 543.2 مليار ريال.اضافة اعلان
وجاء هذا الارتفاع بسبب الزيادة الكبيرة في نسب الفائدة، التي تدفع نسب الودائع للارتفاع بالتزامن مع نمو نسبة الفائدة على القروض.

الربع الثالث من العام الحالي الأسرع في النمو

وأظهرت بيانات حديثة نشرها البنك المركزي السعودي أن الودائع الادخارية ارتفعت بشكل مستمر منذ بداية 2022 إلا أن نسبة نموها خلال الربع الثالث من العام الحالي تعتبر الأسرع في النمو.

نمو المطلوبات شبة النقدية في البنوك

وسجلت المطلوبات شبه النقدية بالبنوك نموا بنسبة 29.4% مرتفعة من 869 مليار ريال إلى 1.1 تريليون ريال مدفوعة بارتفاع الودائع الزمنية والادخارية.
ورغم من انخفاض الودائع الأخرى شبه النقدية بنسبة 3.7% منخفضة من 325.8 مليار ريال إلى 313.6 مليار ريال إلا أن نسبة نمو الودائع الادخارية وقيمتها الكبيرة قاد المطلوبات شبه النقدية للارتفاع.

انخفاض الودائع تحت الطلب

وانخفضت نسبة المطلوبات بالبنوك من النقود بنسبة 3.6% منخفضة من 1.59 تريليون ريال إلى 1.53 تريليون ريال متأثرة بانخفاض الودائع تحت الطلب والتي انخفضت بنسبة 4.8% منخفضة من 1.39 تريليون ريال إلى 1.33 تريليون ريال.

ارتفاع إجمال المطلوبات النقدية

وارتفع إجمالي المطلوبات بالبنوك السعودية بنسبة 3.6% مرتفعة من 4.6 تريليونات ريال إلى 4.7 تريليونات ريال مدفوعة بارتفاع المطلوبات النقدية، وشبه النقدية.
وكان تأثير انخفاض الودائع الحكومية التي انخفضت بنسبة 32% من 682.2 مليار ريال إلى 463.9 مليار ريال محدودا مع الارتفاع الكبير للودائع الادخارية.

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