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البنك المركزي يرخص لشركة جديدة لمزاولة نشاط وساطة إعادة التأمين إلكترونيًا

البنك المركزي السعودي 3
البنك المركزي
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أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) الترخيص لشركة "رتك لوساطة إعادة التأمين" لمزاولة نشاط وساطة إعادة التأمين بشكل تقني ومبتكر "إطلاق تجريبي".

دعم وتمكين قطاع التأميناضافة اعلان

 ويأتي هذا القرار، في إطار سعي البنك المركزي السعودي إلى دعم وتمكين قطاع التأمين، وفي سبيل تحقيق أهداف تطوير التقنية المالية التأمينية، وإضافة معايير تقنية لنشاط وساطة إعادة التأمين وأتمتة الخدمات المقدمة للمستفيدين، والسماح بدخول أنشطة تقنية جديدة. كذلك تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات التأمينية المقدمة؛ لتعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات التأمينية إلى جميع شرائح المجتمع.
 ويؤكد البنك المركزي أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قِبل "ساما"، ويمكن التحقق من ذلك بزيارة الموقع الإلكتروني.

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